Campus universitario de la UCAM en el barrio cartagenero de Los Dolores. Antonio Gil / AGM

La expansión del campus de la UCAM en Los Dolores será declarada de interés público

La medida impulsada por el Ayuntamiento de Cartagena permitirá acelerar los trámites para una inversión de 50 millones que triplicará la capacidad del espacio universitario

C. R.

Cartagena

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:23

Comenta

El Ayuntamiento de Cartagena declarará de interés público municipal las actuaciones previstas en el campus de la UCAM en el barrio de Los Dolores para agilizar la ampliación que la universidad proyecta en la ciudad. La alcaldesa, Noelia Arroyo, trasladó la decisión a la presidenta de la institución educativa, María Dolores García Mascarell, durante una reunión en la que se revisaron las inversiones planificadas y las líneas de colaboración.

La medida permitirá acelerar los trámites urbanísticos y las autorizaciones necesarias para la ampliación del campus. Una inversión estimada en 50 millones de euros con la que la UCAM pretende triplicar su número de alumnos, ampliar titulaciones —especialmente en Ciencias de la Salud y Actividad Física— y construir nuevas residencias universitarias para estudiantes. La institución académica agradeció el respaldo municipal y destacó su apuesta por atraer más talento internacional.

El encuentro en el Palacio Consistorial sirvió también para analizar los avances en los servicios al alumnado, como la nueva línea de autobús municipal Universidades y las mejoras en accesos, movilidad y entorno del campus, desarrolladas mediante la colaboración entre ambas entidades. Ayuntamiento y universidad evaluaron además nuevas vías de cooperación en materia de formación, deporte, sostenibilidad y proyectos internacionales, entre otras cuestiones.

La UCAM cumple este año su décimo aniversario en Cartagena, donde supera los 1.600 estudiantes de 40 nacionalidades, y confía en que la declaración de interés público contribuya a acelerar su plan de crecimiento en la ciudad.

