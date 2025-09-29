La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen del mes de agosto de la residencia Alberto Colao cubierta de andamios. Pablo Sánchez/ AGM

Exigen reabrir la residencia Alberto Colao de Cartagena por la falta de alojamiento para estudiantes

MC pide que la Asamblea la rehabilite para que esté operativa el año que viene, o que el Ayuntamiento revierta la cesión

LV

Cartagena

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:35

La escasez de alojamiento para estudiantes universitarios en la ciudad volvió a poner ayer sobre la mesa la necesidad de que la antigua residencia Alberto Colao vuelva a abrir sus puertas. La concejal de MC María Antonia Pérez Galindo denunció los problemas que enfrentan año tras año los estudiantes que cursan sus estudios universitarios en Cartagena, haciendo especial hincapié en los 6.000 jóvenes de la Universidad Politécnica (UPCT).

Tal y como recordó la edil, «la escasa oferta de vivienda provoca que los estudiantes tengan serias dificultades para encontrar alojamiento estable y asequible. Por lo que demandamos la reapertura de la residencia universitaria Alberto Colao, que cuenta con 160 habitaciones, y permanece cerrada y sin uso».

El edificio fue donado en 1983 al Ayuntamiento de Cartagena para su uso universitario y en 2008 fue adquirido por la Asamblea Regional para ampliar sus dependencias y labores institucionales. Sin embargo, el proyecto de ampliación del Parlamento sigue sin ejecutar y la residencia permanece cerrada. «En consecuencia, es el PP quien mantiene cerrado un recurso público esencial para la juventud universitaria de Cartagena, mientras miles de estudiantes carecen de alojamiento digno y asequible», aseveró.

La formación cartagenerista va a presentar una iniciativa en el próximo Pleno municipal, en la que solicitará trasladar a la Asamblea Regional la necesidad de poner en marcha un proyecto de rehabilitación que permita la apertura de este espacio para el próximo curso, incluyendo las partidas necesarias en los presupuestos regionales. En caso de inacción por parte de la Asamblea Regional, MC demanda que se negocie «la cesión o reversión del inmueble para que el Consistorio impulse su rehabilitación como residencia».

