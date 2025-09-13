La directora del Instituto de la Juventud exige la reapertura de la residencia Alberto Colao

La directora general del Instituto de la Juventud, Margarita Guerrero Calderón, reclamó a la Asamblea Regional que ceda de nuevo a la Universidad Politécnica ... de Cartagena (UPCT) el edificio de la antigua residencia Alberto Colao, actualmente en desuso, para paliar la falta de alojamiento estudiantil en la ciudad.

Guerrero señaló en un artículo remitido a LA VERDAD que la UPCT afronta este curso académico con el mayor número de nuevos estudiantes desde 2013, la mayoría procedentes de fuera de Cartagena, lo que hace a su juicio aún más urgente la disponibilidad de plazas residenciales. «La crisis habitacional es una realidad inapelable frente a la que palidece la supuesta necesidad de espacio para la actividad legislativa», afirmó.

La responsable del Instituto de la Juventud recordó que la única residencia de estudiantes en funcionamiento, «gestionada por el fondo de inversión Blackstone», completa sus plazas meses antes del inicio del curso, mientras que los nuevos proyectos tardarán años en estar disponibles. En este sentido, insistió en que el edificio de la Alberto Colao «podría ponerse a punto muy rápido, pues estuvo funcionando hasta 2021».

El inmueble es propiedad de la Asamblea Regional, que lo adquirió en 2008 con la intención de destinarlo a oficinas parlamentarias, aunque el proyecto nunca se ejecutó y el edificio permanece cerrado y en deterioro. Guerrero instó a la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, a reconsiderar la decisión. «Lo incomprensible es que es una institución pública insiste en tenerlo vacío y deteriorándose sin contar con financiación para convertir el espacio en oficinas parlamentarias».