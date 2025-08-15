La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fachada principal de la antigua residencia de estudiantes Alberto Colao cubierta de andamios. PABLO SÁNCHEZ / AGM

Cubren con un andamio la antigua residencia Alberto Colao de Cartagena por riesgo de desprendimientos

La Asamblea sigue sin poner fecha a la demolición del antiguo edificio de la UPCT, comprado para ampliar la sede parlamentaria

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:12

La antigua residencia de estudiantes Alberto Colao atraviesa sus horas más difíciles. El edificio, sito entre las calles Francisco Lasso de la Vega y Doctor ... Pérez Espejo, está que se cae. Literalmente. Su situación estructural es tal que la Asamblea Regional, actual propietaria del inmueble, se ha visto obligada a intervenir. Así se ha cubierto toda la fachada con andamio para prevenir posibles daños tanto materiales como humanos ante la posibilidad cierta de caída de cascotes. Todo ello con los pertinentes permisos municipales de ocupación de la vía pública, tal y como ratifican los carteles presentes en el lugar y confirman fuentes del Consistorio cartagenero a LA VERDAD.

