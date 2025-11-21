«Dubái ofrece a nuestros clientes un destino de inversión inmobiliaria altamente segura»

E. C. Cartagena Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:56 Compartir

Chersun Properties cuenta con una amplia cartera de clientes en la Región de Murcia y la provincia de Alicante, donde tiene puesto el foco inmobiliario desde hace más de dos décadas. En todo este tiempo, Cartagena se ha convertido en una de sus principales joyas. La empresa familiar se caracteriza no solo por la atención integral que presta a su clientela, tanto nacional como internacional, sino también por el trato personalizado, desde la primera toma de contacto hasta la postventa. Lo que refleja confianza, seguridad y la sensación de estar en buenas manos. La compañía, con una trayectoria consolidada en la Costa Cálida y la Costa Blanca, ha ampliado su cobertura hasta Dubái, uno de los destinos más valorados y demandados por los inversores y murcianos en general, con unas ventajas muy atractivas. Eso sí, todos los inmuebles que comercializa siguen una política común: calidad, confort y un estilo de vida atractivo.

- ¿Cuáles son los rasgos más distintivos de Chersun Properties?

- Durante más de 20 años, el nombre de Chersun Properties ha sido una presencia de confianza en las regiones de la Costa Cálida y la Costa Blanca de España. Como empresa familiar, hemos construido nuestra buena reputación y relación con el cliente de principio a fin con una estrategia de venta, lo que es muy valorado por los compradores y se refleja en nuestras reseñas de cinco estrellas.

- Con 20 años en el sector, ¿cuál creen que es el principal motivo por el que los clientes confían en ustedes?

- Nuestra propia trayectoria personal de reubicación y embarcar en el estilo de vida español nos da una perspectiva única, que infunde confianza en aquellos que recién comienzan su búsqueda de propiedad. Muchas personas dudan en comprar en el extranjero, creyendo que el proceso es abrumador. Pero una vez que se comunican con nosotros, se dan cuenta de que ofrecemos una mano guía que los conduce a través de todo el proceso, desde el primer pensamiento hasta el día de la firma y postventa.

- ¿A qué valores nunca ha renunciado Chersun Properties a lo largo de vuestra exitosa trayectoria?

- Nuestra filosofía central es simple: tratamos a nuestros clientes de la misma manera que nos gustaría ser tratados. Esto significa que priorizamos la escucha activa y la comunicación clara para satisfacer los requisitos individuales de cada cliente. Ya sea que esté comprando o vendiendo, lo guiamos en cada paso, brindando asesoramiento experto de nuestra parte y de nuestra red de socios de confianza. Este enfoque de servicio completo incluye apoyo esencial para: asesoramiento fiscal y legal, garantizando una transacción fluida y conforme a la ley; amueblamiento de la propiedad, ayudándole a convertir su nueva casa en un hogar confortable; y atención postventa, porque nuestro compromiso no termina al finalizar la compra, ya que siempre estamos aquí para ofrecer asesoramiento, un contacto local o apoyo continuo, asegurando que se sienta atendido mucho después de que la propiedad sea suya. Esta dedicación a la atención al cliente y al soporte postventa es la razón por la que gran parte de nuestro negocio proviene de las referencias personales de clientes satisfechos.

- ¿Qué tipo de propiedades reflejan mejor la esencia de Chersun Properties?

- Nuestro portafolio refleja calidad, confort y un estilo de vida atractivo. Desde villas modernas con vistas al Mediterráneo hasta apartamentos de lujo en complejos de golf, pasando por encantadoras casas adosadas en pueblos tradicionales españoles o apartamentos en el centro de la ciudad, cada propiedad cumple con nuestros estándares de ubicación, diseño y valor a largo plazo, combinando la vida contemporánea con el auténtico carácter español.

- ¿Qué tiene Cartagena y su comarca que se ha convertido en uno de los destinos más valorados por los inversores?

- Empezamos a vender en el casco antiguo de Cartagena a los inversores extranjeros a partir del año 2015, con una alta demanda de viviendas y edificios completos con necesidad de reforma. En ese momento había muy buenas inversiones y llegamos a vender pisos en 35.000 euros y edificios completos por 180.000 euros con los que ahora nuestros inversores están teniendo unas altas rentabilidades. Aunque los precios han aumentado un 40-50%, seguimos teniendo mucha demanda para este tipo de viviendas, ya que Cartagena tiene su encanto histórico y un entorno ideal cerca del mar.

- ¿Por qué Chersun Properties ha decidido poner el foco en el mercado de Dubái?

- Elegimos Dubái porque ofrece a nuestros clientes un destino de inversión inmobiliaria altamente seguro y atractivo. Cuenta con un mercado estable, bajo índice de criminalidad, una sólida regulación gubernamental y un entorno libre de impuestos. El desarrollo continuo de infraestructuras y la demanda constante de una creciente población de profesionales internacionales lo convierten en una opción convincente para la seguridad, el crecimiento y los rendimientos de clase mundial.

- ¿Qué ventajas proporciona Dubái a los inversores?

- Hay muchas ventajas atractivas para inversores: exención de impuestos, altos retornos de inversión, planes de pago atractivos, opción de vender antes de escriturar, seguridad jurídica y transparencia, visas de residencia, estabilidad económica, continuo crecimiento y ubicación global estratégica.

- ¿Cuál es el tamaño, distribución, acabados y vistas de una vivienda tipo en Dubái?

- Contamos con una amplia variedad de proyectos, desde apartamentos en Downtown, ubicados en el corazón de Dubái, hasta complejos inspirados en Venecia, con canales, puentes y paseos tipo boulevard. Dependiendo de la ubicación, las viviendas pueden ofrecer vistas al mar, a lagos, a zonas verdes o a la ciudad. Ofrecemos desde estudios de 35 m² hasta chalets de lujo de gran tamaño. Todas las propiedades cuentan con acabados de alta calidad, ya que los promotores prestan especial atención a la durabilidad y a las últimas tendencias en diseño. Los precios comienzan desde 128.000 euros.

- ¿Dubái interesa a los inversores de la Región de Murcia?

- Estamos bastante sorprendidos del interés que estamos recibiendo de los inversores de la Región de Murcia y la provincia de Alicante. Los inversores buscan diversificar riesgos fuera de España, especialmente tras la crisis inmobiliaria o la volatilidad del mercado europeo y también por las ventajas fiscales que convienen. Dubái permite invertir en un mercado emergente y global, con monedas fuertes (AED vinculado al USD) y sectores muy estables. Aunque antes había dudas sobre el mercado árabe, Dubái ha implementado leyes claras para inversores extranjeros, incluyendo registro de propiedad, contratos regulados y garantías para los compradores. Es un mercado que ofrece oportunidades difíciles de encontrar en la Región de Murcia o España en general.

- ¿Cuál es el proceso para un inversor español para adquirir una propiedad en Dubái?

- El proceso es sencillo y totalmente transparente. En primer lugar, es fundamental contar con un agente cualificado con titulación RERA, como nosotros. Tras ayudar al cliente a identificar el proyecto ideal según sus objetivos de inversión, organizamos una videoconferencia directamente con el promotor. Una vez seleccionada la propiedad junto al cliente, se realiza la reserva y, con un pasaporte en vigor, se efectúa un pequeño depósito inicial que bloquea la unidad. Posteriormente, los contratos se firman y quedan registrados oficialmente ante las autoridades gubernamentales correspondientes (RERA y DLD), lo que garantiza una seguridad jurídica total en cada etapa del proceso. No es necesario viajar a Dubái para comprar, aunque muchos clientes deciden hacerlo, ya que visitar la ciudad es siempre una experiencia enriquecedora y les permite visualizar aún mejor su inversión. Además, ofrecemos un tour de propiedades que incluye una estancia de cuatro días y tres noches.

