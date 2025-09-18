Defensa adjudica el estudio de viabilidad para ampliar la Estación Naval de La Algameca

La Estación Naval de La Algameca avanza hacia su mayor transformación en décadas. El Ministerio de Defensa ha adjudicado a la empresa Técnica y ... Proyectos, S.A. (TYPSA), con oficina en Murcia, el contrato para redactar el anteproyecto de ampliación de estas instalaciones estratégicas, con un presupuesto de 260.000 euros, según publica el Boletín Oficial del Estado.

El proyecto, que la Armada considera prioritario para reforzar su despliegue en la zona del Mediterráneo, contempla la rehabilitación del muelle actual, la construcción de dos nuevos diques paralelos y un espigón de abrigo desde La Algameca Chica. El calado mínimo será de doce metros, lo que permitirá triplicar la capacidad de atraque, trasladar unidades actualmente en el Arsenal y en La Curra, y acoger buques de la OTAN en tránsito o maniobras conjuntas.

Mejor acceso terrestre

Según la documentación adelantada ya por LA VERDAD, el plan incluye además la remodelación de accesos terrestres: se reforzarán los 2,5 kilómetros de carretera que conectan la entrada del Tercio de Levante con los muelles y se construirá un nuevo puente sobre la rambla para permitir el tránsito de vehículos pesados del Ejército de Tierra. Esta adecuación es clave para que los dos buques logísticos que opera la Armada, el Ysabel y El Camino Español, puedan atracar en La Algameca.

Las futuras instalaciones también contemplan zonas logísticas de espera y embarque para buques ro-ro, un centro integrado de vigilancia en tierra (CIVT) similar al de La Curra y un espacio para dar apoyo al nuevo buque de acción marítima de intervención subacuática Poseidón, que sustituirá al veterano Neptuno y que Navantia construye en Cádiz.

Con esta ampliación, la ciudad consolida su condición de principal base de la Armada española en número de barcos, superando a Rota y Ferrol. Actualmente Cartagena alberga más de una veintena de unidades de distintas clases y se prepara para recibir en los próximos años los nuevos submarinos S-80, así como varios buques de acción marítima.

La apuesta por La Algameca responde tanto a necesidades operativas —garantizar espacio suficiente para la flota actual y futura— como al compromiso de España con la OTAN, que exige contar con infraestructuras adaptadas a los estándares internacionales.