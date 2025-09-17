La Comunidad señala a una colilla como origen del incendio en El Carmolí La Guardia Civil afirma, por su parte, que las pesquisas indican que el fuego tuvo un origen «negligente», pero no descartan más hipótesis

Jesús Nicolás Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:27 Comenta Compartir

La Consejería de Medio Ambiente ha determinado que el incendio forestal registrado en el espacio natural protegido de la Marina del Carmolí, entre Los Alcázares y Los Urrutias, tuvo como origen una colilla sin apagar. Según explicaron a LA VERDAD portavoces oficiales del departamento que dirige el consejero Juan María Vázquez, las pesquisas de la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (Brida) han permitido concluir que el medio de ignición hallado en las cunetas fue precisamente una colilla, cuya combustión, señalan, «se propagó con rapidez debido a la abundancia de combustible fino muerto disponible en la zona».

El incendio se declaró el pasado 5 de septiembre junto a la carretera RM-F54, cerca de la rambla de El Albujón, y arrasó siete hectáreas de cañas y matorral. El 112 recibió hasta 96 llamadas alertando del humo y las llamas. La coordinación de los equipos del Plan Infomur, con medios terrestres y hasta tres helicópteros, permitió estabilizarlo en poco más de dos horas y darlo por extinguido a lo largo de la mañana del día siguiente.

LA CIFRA 7 hectáreas de matorral quedaron calcinadas en el paraje de Torre del Rame, que forma parte del conjunto de zonas protegidas a orillas del Mar Menor.

Este fuego se suma al registrado a finales de abril en el paraje de La Hita, otro espacio natural del municipio de San Javier donde también se quemaron 25 hectáreas de humedal protegido y se destruyó una pasarela de madera.

Por su parte, fuentes de la Guardia Civil consultadas por este periódico señalaron que las investigaciones siguen abiertas y que, aunque las pesquisas en El Carmolí apuntan a un origen del fuego que califican como «negligente», aseguran que no descartan todavía ninguna hipótesis.

Incendios «llamativos»

La sucesión de estos siniestros en el entorno del Mar Menor levantó inquietud en el ámbito político. La diputada regional de Podemos, María Marín, reclamó que se investiguen «los intereses que puedan estar detrás» de los incendios. Para los morados es «muy llamativo» que se produzcan poco después de que se levantara la moratoria urbanística en la laguna.

El debate se enmarca en un verano marcado por la elevada incidencia de incendios forestales en toda España durante este caluroso verano. En la Región de Murcia, entre junio y agosto, se registraron 64 fuegos, de los cuales más del 90% quedaron en conato gracias a la rápida intervención de los más de 500 efectivos desplegados en el marco del Plan Infomur. De ellos, un 36% fueron supuestamente intencionados, según precisó el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño.