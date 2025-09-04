La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen aérea del incendio en Torre del Rame. 112

Trabajan para apagar un incendio forestal en el espacio protegido de Torre del Rame en Cartagena

El 112 informa de que aproximadamente 500 metros cuadrados de terreno se han visto afectados

LA VERDAD

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:31

Un incendio forestal se declaró en la tarde de este jueves en el espacio protegido de Torre del Rame, en Cartagena. El operativo adscrito al Plan Infomur, destinado a la lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia, ha sido movilizado hasta la zona para compatir el fuego. De momento, el 112 informa de que aproximadamente 500 metros cuadrados de terreno forestal se han visto afectados.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió hasta 96 llamadas informando sobre el fuego a partir de las 18.08 horas. Los llamantes reportaron un incendio de cañas en la RM-F54, cerca de la Rambla del Albujón.

El fuego y el humo provocado por el incendio. J. M. Rodríguez / AGM

Al lugar se han desplazado bomberos de Cartagena, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, tres helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, un helicóptero de vigilancia y control, 3 brigadas forestales con agentes medioambientales y agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que han cortado el tráfico en la zona.

