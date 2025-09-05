El incendio en el Carmolí arrasa con siete hectáreas de espacio protegido Las llamas comenzaron el jueves en una zona de cañas en la carretera RM-F54, cerca de la rambla del Albujón, y fue extinguido este viernes

LA VERDAD Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:57 | Actualizado 20:04h. Comenta Compartir

Los servicios adscritos al Plan Infomur dieron por extinguido a las 11.11 horas de este viernes el incendio forestal declarado en la tarde del jueves en el espacio natural protegido de la marina del Carmolí, en la zona de Torre del Rame, entre Los Alcázares y Los Urrutias, en Cartagena. El fuego, que comenzó en torno a las 18.08 horas en una zona de cañas junto a la carretera RM-F54, cerca de la rambla del Albujón, calcinó un total de siete hectáreas, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El 112 llegó a recibir 96 llamadas alertando del humo y las llamas. Al lugar se desplazaron efectivos de los bomberos de Cartagena y del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, tres helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, un helicóptero de vigilancia y control (Acovi), brigadas forestales con agentes medioambientales, así como unidades de Policía Local y Guardia Civil.

La coordinación permitió estabilizar el incendio a las 20.37 horas, cuando ya se habían visto afectadas 3,2 hectáreas. Quedó controlado a las 22.40 horas y finalmente extinguido a lo largo de la mañana del viernes, tras los intensos trabajos durante toda la noche. El fuego en Torre del Rame se suma al registrado a finales de abril en el humedal de La Hita, también en el entorno del Mar Menor. El fuego afectó a 25 hectáreas de este espacio natural protegido y causó daños en su infraestructura, como la destrucción de una pasarela de madera. Las investigaciones de la Guardia Civil apuntaron a un origen provocado de forma intencionada, tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad

Podemos pide que se investigue

La diputada regional de Podemos, María Marín, reclamó este viernes que se investiguen «los intereses que están detrás» de estos incendios y advirtió de que «es muy llamativo» que se produzcan poco después de que se levantara la moratoria urbanística en la laguna salada. «En Podemos ya no creemos en las casualidades, por eso pedimos que se indague a fondo qué intereses pueden esconderse tras estos fuegos», sostuvo.

Marín volvió a insistir en la necesidad de crear un Parque Regional del Mar Menor que garantice «la máxima protección» a este enclave natural, tanto en su superficie terrestre como en la marina. En su opinión, los incendios recientes ponen en evidencia que «la protección de la laguna brilla por su ausencia».

El debate se produce en un contexto marcado por un verano de elevada actividad en materia de incendios forestales. Entre el 1 de junio y el 31 de agosto se han registrado en la Región de Murcia un total de 64 fuegos que calcinaron más de 64 hectáreas. De ellos, un 36% fueron supuestamente intencionados, según precisó el pasado jueves el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño.

Más del 90% de los incendios se quedó en conato, al afectar a menos de una hectárea. Ortuño subrayó la labor de los más de 500 efectivos del Plan Infomur, movilizados cada día para vigilancia y extinción.

Temas

Incendios forestales