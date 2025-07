Los chiringuitos de Cartagena empiezan a abrir tras las últimas adjudicaciones y pese a las nuevas restricciones

La hostelería vuelve a abrirse paso en las playas del litoral cartagenero, aunque a regañadientes. Tras meses esperando una flexibilidad que no llega –y ... pagando ya el correspondiente canon–, una parte significativa de los adjudicatarios que contaban con todos los permisos desde hace meses han abierto sus puertas tras las preceptivas obras y cambios respecto al año pasado a los que les obliga Costas. Tal y como pudo constatar este periódico, ya se dejan ver por lugares como La Manga los quioscos abiertos sin la pasarela perimetral ni almacén y con las hamacas allá bien lejos. También los camareros caminando por la arena caliente al sol para servir a los tumbados el bendito refrigerio.

La Demarcación, dependiente del Gobierno central, no atendió finalmente a las peticiones que Ayuntamiento y Hostecar trasladaron en un escrito al organismo dirigido en la provincia por Daniel Caballlero. Un documento de 12 páginas y ocho puntos que ha quedado casi en su integridad en agua de borrajas.

En concreto, los hosteleros solicitaban extender la temporada de marzo a diciembre, la recuperación de los almacenes, que los aseos estén cerca del quiosco, estrechar la distancia con las hamacas, pasarelas perimetrales, y permitir el alquiler de sombrillas en la cala del Barco. Todas ellas fueron rechazadas con la excepción de una, que era que no tengan que mediar 100 metros entre las hamacas de un chiringuito y las de otro. Ahí Costas sí dio la razón a los hosteleros.

La Demarcación desestima siete de las ocho peticiones que el Ayuntamiento y Hostecar le trasladaron, entre ellas, los reclamados almacenes

En paralelo, el Ayuntamiento ha seguido solventando los problemas con las diferentes adjudicaciones de lotes. Según trasladan fuentes del equipo de gobierno a este periódico, ya se han adjudicado 31 de los 33 chiringuitos. «Solo queda desierto Punta Brava, que no se ha presentado nadie, y el lote 22, el del Vivero, que Costas no lo ha autorizado», reseñan portavoces municipales.

Límites a los negociados

Sobre los servicios de hamacas, el ejecutivo municipal señala que antiguamente se tramitaban mediante procedimientos negociados, sin concurrencia competitiva, y que ahora están, como los aseos, vinculados al servicio de hostelería. «De estos se han adjudicado 7 de 8. Solo el lote 45, también en el Vivero, ha quedado desierto, ya que tradicionalmente se invitaba al Restaurante El Parador al proceso negociado, pero este año, al cambiar las condiciones de Costas, no se ha presentado nadie a este lote», explican los mismos medios.

Este pasado jueves, tenía lugar la celebración de una Mesa de Contratación. En la misma se resolvieron hasta seis adjudicaciones de diferentes bares de playa. Estos fueron el lote 16 (uno de los dos chiringuitos de La Azohía), que solo recibió una oferta. En la playa de los Alemanes fueron tres los interesados y finalmente se llevó el gato al agua Sánchez y Caballero Steel Cement, que también gestionará el lote 36, el de la playa de El Portús, tras imponerse también a otras dos ofertas más.

El Ayuntamiento asimismo salvó finalmente de que se quede sin bar la playa de Levante de Islas Menores, que también recibió tres ofertas. La playa de Poniente de la misma urbanización la gestionarán los dueños del restaurante de La Manga Blue Fish

Quedan pendientes de concluir su proceso de adjudicación las 19 instalaciones náuticas, de hecho, es este mismo viernes cuando termina el plazo de presentación de ofertas.

Las banderas de calidad turística ya ondean en las playas

Las banderas con la Q de Calidad Turística ya ondean en trece playas del municipio. Estos galardones se suman a las diez banderas azules en puertos y playas, siendo Cartagena el municipio con más enseñas de la Región. El concejal de Litoral, Gonzalo López Pretel, destacó que «este año las playas de Cartagena cuentan con una bandera más pues el año pasado se nos otorgaron 12 y este año tenemos 13, lo que acredita su buen estado. La Q de Calidad certifica que las playas son accesibles con mejores pasarelas, cuentan con casetas de vestuarios y aseos, servicio de vigilancia y baño asistido, y mejores servicios. Asimismo, también tenemos tres duchas de baño asistido ubicadas en Playa Honda, Puerto Bello y San Ginés de La Azohía».

Mazarrón y San Javier también chocan con Costas y Los Alcázares prepara su licitación para 2026

Si bien no se ha hecho tanto ruido como en Cartagena, también hay otros municipios que aseguran que han sufrido las discrepancias con Costas en silencio. Es el caso de San Javier y Mazarrón. En el caso de este último municipio, su alcalde, Ginés Campillo, del partido Unión Independiente de Mazarrón, aseguró que los hosteleros de su municipio «han aceptando las pírricas condiciones y abrieron antes del verano. Después de Semana Santa», precisó el primer edil, al que no dudó esta semana en ensalzar el concejal de MC y expresidente de Hostecar, Juan José López. «Se reunió de inmediato con los empresarios tras recibir las condiciones de Costas, proporcionando información transparente y permitiendo al sector decidir si participar o no esta temporada sin engaños. Así es como se gobierna: con seriedad, con documentos y no con promesas», valoró.

El caso de San Javier no ha sido muy diferente. La presidenta del Consorcio de La Manga, Esperanza Nieto, reveló a este diario que también tuvieron problemas. «De hecho, tuvieron que esperar más que Cartagena a recibir las autorizaciones de Costas», señaló la responsable de la coordinación entre ambos municipios.

En el otro lado de la balanza está Los Alcázares. Su alcalde, Mario Cervera (PSOE), señaló a este diario que no han tenido problemas con Costas, entre otros motivos, porque la antigua concesión encara este año su última prórroga. «Ya hemos hablado con ellos para pedir la autorización por adelantado y ver las necesidades con antelación de cara de 2026», explicó el regidor, que presumió de entendimiento con la Demarcación. «Mantenemos una conexión directa con Daniel Caballero y en todo momento ha habido una relación cercana», valoró el primer edil, que también aseguró que ha solicitado un periodo de concesión más largo, superior a los cuatro años, y una extensión de la propia temporada de chiringuitos fuera del verano.