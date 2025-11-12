El Carlos III de Cartagena muestra la diversidad de talento de sus estudiantes

'Tantos talentos, tan diversos' es el lema de la primera jornada de FP inclusiva, que ha organizado el CIFP Carlos III para mostrar el ... valor añadido que pueden aportar los alumnos con necesidades especiales a las empresas. Desde el centro explicaron que esta jornada nace para tender puentes entre los centros educativos y el tejido empresarial, mostrando que una FP inclusiva no sólo mejora vidas, sino también las empresas, ya que las compañías que apuestan por la diversidad se vuelven más humanas, más creativas y más sostenibles.

«Esta primera jornada de FP inclusiva es el resultado de un trabajo que venimos haciendo varios años, enfocándonos en el talento de las personas y orientándolas a la empleabilidad. Nuestro objetivo es visibilizar ese talento de las personas, independientemente de las capacidades que tengan nuestros alumnos. A lo largo del día vamos a contar con varias empresas que demuestran de una forma brutal el compromiso que hay en Cartagena por acoger a estos alumnos, que están haciendo un trabajo impresionante en las empresas», explicó el director del centro, Francisco Hernández.

El evento celebrado este miércoles está enmarcado en el proyecto FP Sin Barreras, que el Carlos III emprendió hace ya dos años y desde el que trabajan en la empleabilidad de estos alumnos en los perfiles de administración comercio e informática. «Desde el centro estamos trabajando en esto desde hace años, además la ley obliga y ahora con la nueva ley de Formación Profesional mucho más, pero las empresas cada vez están más concienciadas de extraer ese talento porque es algo que funciona. De hecho, muchos se quedan después de las prácticas o continúan estudios, aumentan su currículum y tienen posibilidad de acceder a un primer empleo de manera mucho más sencilla que hace unos años», afirmó Hernández.

A la inauguración de la jornada asistieron también el consejero de Educación, Víctor Marín, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el concejal de Empleo y Formación, Álvaro Valdés.

Marín felicitó al centro por «esta primera feria de empleo vinculada a la FP, que centra sus esfuerzos en garantizar una mejor inclusión de los alumnos en las empresas en las que se forman y que constituirán un punto fundamental para su inserción en el futuro. El CIFP Carlos III demuestra un compromiso real por la inclusión, que implica que ningún alumno quede atrás».

Por su parte la alcaldesa, destacó que «el empleo es, sin duda, la mejor política social que podemos llevar a cabo para todos los cartageneros, incluidos aquellos que tienen un enorme talento y una necesidad especial» y recordó la labor que desempeña la Agencia de Desarrollo Local y Empleo en este sentido, con la puesta en marcha de medio centenar de itinerarios de empleabilidad para contribuir a la inclusión de personas con necesidades especiales.

A lo largo del encuentro, directivos de empresas colaboradoras, personal docente y los propios estudiantes compartieron sus vivencias y los proyectos que están cambiando la forma de entender la educación y el empleo. Historias que hablaron de superación, de equipos que se han transformado y de empresas que han descubierto talento donde veían barreras.

Reclaman al Ministerio que el Hespérides sea centro de excelencia

El Carlos III está de enhorabuena también por haber sido seleccionado como nuevo centro de excelencia nacional en Formación Profesional en las ramas de Inteligencia Artificial y Big Data, un reconocimiento que lleva aparejada una aportación económica de un millón de euros. Tal y como comentó el consejero Víctor Marín, la Comunidad también presentó al CIFP Hespérides que quedó excluido en la selección final, decisión que fue recurrida por Educación cuando 1,7 millones del programa se quedaban sin ejecutar, ya que tenía la puntuación más alta. «Nos resulta incomprensible que el Ministerio prefiera dejar sin ejecutar este dinero, ya que habría supuesto un gran impulso para este centro», dijo.