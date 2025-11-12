La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las autoridades y el director del centro, junto a los alumnos que hicieron posible la jornada de ayer. AC

El Carlos III de Cartagena muestra la diversidad de talento de sus estudiantes

Organiza la primera jornada de FP inclusiva para que las empresas conozcan el potencial de alumnos con necesidades especiales

E. C.

Cartagena

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:00

'Tantos talentos, tan diversos' es el lema de la primera jornada de FP inclusiva, que ha organizado el CIFP Carlos III para mostrar el ... valor añadido que pueden aportar los alumnos con necesidades especiales a las empresas. Desde el centro explicaron que esta jornada nace para tender puentes entre los centros educativos y el tejido empresarial, mostrando que una FP inclusiva no sólo mejora vidas, sino también las empresas, ya que las compañías que apuestan por la diversidad se vuelven más humanas, más creativas y más sostenibles.

