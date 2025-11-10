La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ana Belén Castejón, junto al resto de expulsados del PSOE. Pablo Sánchez / AGM

Arroyo baraja llegar hasta el Supremo para demostrar «que no hubo transfuguismo»

La alcaldesa insiste en que en 2019 se solicitaron hasta tres informes «que coinciden en que en este caso no es aplicable»

Eva Cavas

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:54

Comenta

Los servicios jurídicos municipales llegarán hasta el Tribunal Supremo (TS), si hace falta, para demostrar que no se produjo transfuguismo en el nombramiento de Ana Belén Castejón ... , David Martínez, Alejandra Gutiérrez, Juan Pedro Torralba y Mercedes García, como miembros del gobierno local en 2019. Así lo confirmó este lunes la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quien afirmó que se solicitaron hasta tres informes para corroborarlo. «Se solicitó un informe a los servicios jurídicos municipales y a la Secretaría del Pleno, otro a la Dirección General de Administración Local y un informe externo y los tres coincidían en que en este caso la ley antitransfuguismo no era aplicable», aseguró.

