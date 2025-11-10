Arroyo baraja llegar hasta el Supremo para demostrar «que no hubo transfuguismo»

Los servicios jurídicos municipales llegarán hasta el Tribunal Supremo (TS), si hace falta, para demostrar que no se produjo transfuguismo en el nombramiento de Ana Belén Castejón ... , David Martínez, Alejandra Gutiérrez, Juan Pedro Torralba y Mercedes García, como miembros del gobierno local en 2019. Así lo confirmó este lunes la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quien afirmó que se solicitaron hasta tres informes para corroborarlo. «Se solicitó un informe a los servicios jurídicos municipales y a la Secretaría del Pleno, otro a la Dirección General de Administración Local y un informe externo y los tres coincidían en que en este caso la ley antitransfuguismo no era aplicable», aseguró.

Esos tres informes se aportarán en el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cartagena, que el portavoz del Ejecutivo local, Nacho Jáudenes, anunció el pasado viernes.

«Los decretos de competencias de estos concejales se mantuvieron durante toda la legislatura desde su nombramiento antes de ser expulsados del partido. Ese fue un pacto de gobierno transparente y público como lo fue el que se firmó en 2015», comentó. Arroyo criticó también la actitud del portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, «qué se puede esperar de alguien que cuando fue coordinador del Ayuntamiento blindó su contrato y tuvo que devolver los 12.000 euros y ahora va a ir a declarar por cambiar los estatutos del partido».

«Actos sin legitimidad»

Por su parte, MC solicitó ayer por registro la relación completa de decretos y actos administrativos firmados por los antiguos concejales del PSOE, desde que fueron expulsados del partido. «Queremos saber cuántos decretos firmaron, qué decisiones adoptaron y cuántos cartageneros se vieron afectados por actos de gobierno que ahora se sabe que carecían de legitimidad», afirmó el concejal Juan José López Escolar.

Asegura que la sentencia judicial que este periódico dio a conocer el pasado jueves, «ha declarado nulos los decretos por los que la alcaldesa concedió competencias y retribuciones a los seis concejales tránsfugas del PSOE, al considerar que vulneraban el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, que prohibe otorgar cargos o ventajas económicas a ediles que abandonen el grupo político por el que fueron elegidos».