Ana Belén Castejón, junto al resto de expulsados del PSOE. Pablo Sánchez / AGM

Un juzgado declara nula la entrada en el gobierno local de Cartagena de los expulsados del PSOE

El tribunal considera que, como tránsfugas, no podían gozar de más beneficios que los que les son inherentes a su condición de concejal

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:20

La Justicia deja en entredicho la legitimidad de las decisiones que tomaron en 2019 los ediles expulsados del PSOE que, en la pasada legislatura, formaron ... gobierno con PP y Cs. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cartagena ha estimado el recurso interpuesto por MC y declara nulas las delegaciones, nombramientos y representaciones a favor de los entonces ediles Juan Pedro Torralba, David Martínez, Mercedes García, Irene Ruiz y Alejandra Gutiérrez, así como de la exalcaldesa, Ana Belén Castejón. Este periódico tuvo acceso al documento, cuya autenticidad ratificaron desde el partido cartagenerista.

