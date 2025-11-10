Los alumnos de la Academia General del Aire conocen la Asamblea Regional Los 88 cadetes tuvieron la oportunidad de recorrer el hemiciclo y los patios de los Ayuntamientos y de las Comarcas

C. R. Cartagena Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:56 Comenta Compartir

Cerca de un centenar de cadetes de la última promoción de alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) visitaron este lunes uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, la Asamblea Regional. Durante el recorrido, los cadetes estuvieron acompañados por el coronel director de la Academia, Luis Felipe González Asenjo, así como de dos de sus profesores, la capitán Priscila Sánchez Correa y el capitán Marcos Matesanz Cristino. La presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, recordó que esta visita es ya una tradición para ambas instituciones y comentó que la formación que reciben los alumnos cadetes «no sólo los capacita técnicamente, sino que también los prepara en valores que guían la vida pública: la responsabilidad, la lealtad, el compañerismo, el sentido del deber y el trabajo en equipo».

Martínez les explicó que «estoy convencida de que esta visita os ayudará a comprender mejor el valor de las instituciones y la importancia de construir un país desde el respeto, la cooperación y el esfuerzo colectivo».

Los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer la historia y curiosidades de la sede del Parlamento autonómico, como la fachada principal, ubicada en el paseo de Alfonso XIII, construida de tal manera que invita a los ciudadanos a entrar en ella. También visitaron el hemiciclo reformado, así como el Patio de las Comarcas y el Patio de los Ayuntamientos, ubicado en la zona central del edificio y en el que están representados los escudos de los cuarenta y cinco municipios de la Región.