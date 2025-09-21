La ADLE acondiciona el mercado Gisbert de Cartagena como espacio para el emprendimiento La Comunidad, que pondrá todo el mobiliario, quiere tenerlo listo para abrir su nuevo centro 'Nube' antes de qu e acabe el año

Los obreros ya están trabajando discretamente en el interior del antiguo mercado Gisbert, donde la Comunidad quiere crear el primer espacio 'Nube' para 'coworking' y emprendimiento joven. La Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) inició en estas últimas semanas las obras de acondicionamiento tal y como refleja un cartel colocado en la puerta principal. En el mismo, se refiere que el coste de los trabajos para la entidad dependiente del Ayuntamiento ascienden a 47.342 euros.

Fuentes municipales aclaran a este periódico que se trata de una actuación previa para convertir el espacio, que había quedado diáfano tras la demolición de los viejos puestos, en varias dependencias destinadas al trabajo y la formación profesional, así como habilitar unos aseos para los usuarios. En este sentido, aclaran que posteriormente será la Comunidad la que ponga el mobilario preciso tales como equipos informáticos, mesas o sillas.

Así lo ratificaron también portavoces de la Consejería de Empresa, que dirige el consejero Luis Alberto Marín. «En estos momentos se están haciendo allí unas obras por parte del Ayuntamiento que están a nada de terminar. En cuanto se termine la Consejería hará una pequeña obra y se adecua con todo el mobiliario. Todo el proyecto 'Nube' ya está licitado, solo estamos a falta de terminar las obras», indicaron a LA VERDAD.

Con todo, manifestaron que la Consejería espera que el mercado Gisbert pueda reabrir antes de que acabe 2025. «En principio estará todo listo antes de que acabe el año», señalaron.

Según Ayuntamiento y Comunidad, 'Nube' ofrecerá un entorno pensado para mejorar la experiencia digital de personas de cualquier edad o nivel educativo, así como para impulsar vocaciones tecnológicas. Solo en Cartagena, el consejero detalló en mayo que se invertirán más de 225.000 euros.

Habrá aulas de formación que estarán configuradas en torno a una zona central que dará acceso a dos grandes salas y a un espacio de 'coworking' y asesoramiento tecnológico personalizado, con servicios vinculados al entorno STEAM. Además, habrá una sala multiusos y un área común con acceso gratuito a internet para la navegación y el teletrabajo.

