Rescatan a tres perros atrapados en una balsa de riego en Caravaca Agentes de la Policía Local dieron el aviso al 112 al ver a los animales incapaces de salir por sus propios medios

LA VERDAD Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:38

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han rescatado en la tarde de este miércoles a tres perros que habían quedado atrapados en una balsa de riego en la pedanía de La Pinilla, en Caravaca de la Cruz.

La intervención se produjo a las 19.19 horas, tras la llamada de la Policía Local de Caravaca al Centro de Coordinación de Emergencias 112, solicitando ayuda para liberar a los animales, que no podían salir por sus propios medios.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos del parque de Caravaca de la Cruz, que consiguió rescatar a los tres perros sin mayores complicaciones. Los animales se encuentran en buen estado.