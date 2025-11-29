La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jesús López Baquero (hermano mayor de la Vera Cruz); Francisco D Fdez Matallana (nuevo capitán) y Javier García-Villalba (capitán saliente) JFR

Relevo al frente de la Compañía de Armaos de la Vera Cruz de Caravaca

Francisco David Fernández Matallana es el nuevo capitán que fue elegido por aclamación en la asamblea celebrada en la noche del pasado viernes

Juan F. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:43

Comenta

La Compañía de Armaos de la Vera Cruz tiene desde la noche del pasado viernes un nuevo capitán. Francisco David Fernández Matallana fue elegido por aclamación en la asamblea celebrada en la Casa de la Cruz que contó con la presencia del hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Jesús López Baquero, y del capitán saliente, Javier García-Villalba Martínez.

Matallana ha ejercido durante los últimos tres años como alférez de la compañía y decidió presentar su candidatura con vocación de servicio y con la intención de fortalecerla con la incorporación de nuevos armaos que recojan el testigo de quienes han estado realizando los distintos servicios en cada una de las salidas de la Sagrada Reliquia de su basílica.

El nuevo capitán entró a formar parte de la compañía hace diez años, está casado y acaba de ser padre de una preciosa niña. Ha trabajado en el sector de la Seguridad Privada y es un gran aficionado a la fotografía. Lleva más de dos décadas integrado en las Fiestas de la Cruz, es componente de la peña caballista Universo y del grupo cristiano de Cruzados de la Vera Cruz del que fue socio fundador.

Te puede interesar

