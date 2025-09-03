La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Protesta de agricultores de la Región a las puertas de la Delegación del Gobierno, a principios de 2024. Nacho García

El campo estalla contra Bruselas por dar «barra libre» a productos agrícolas de EE UU

Cooperativas y sindicatos denuncian que la UE «vende» al sector en esta guerra arancelaria y avisan de un «otoño caliente»

Manuel Buitrago

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 01:11

La propuesta de la Comisión Europea (CE) de eliminar los aranceles a la entrada de una veintena de productos de Estados Unidos ha ... desatado la indignación en el campo murciano y español, que se siente como el principal perjudicados en la guerra arancelaria. «La Comisión Europea nos vende y nos entrega como moneda de cambio sin ningún rubor», señalan. Coag avisa de que habrá «un otoño caliente» con movilizaciones. La almendra y los cítricos son los productos más afectados, aunque las organizaciones agrarias y las cooperativas temen efectos de mayor alcance en los mercados, precios y producciones. Denuncian que esta cesión al Gobierno de Trump es una muestra más de la política de las autoridades de Bruselas en contra del sector agrícola y ganadero europeo. Exigen medidas para mitigar el impacto.

