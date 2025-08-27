El campo español exige al Gobierno compensaciones por el acuerdo arancelario con EE UU

Veinticuatro entidades agroalimentarias exigieron este miércoles compensaciones económicas al Gobierno por los efectos que tendrá sobre el campo español el acuerdo arancelario rubricado hace seis ... días por la Unión Europea y Estados Unidos, que contempla un arancel del 15% a los productos europeos. En el marco de la segunda reunión de la ronda de contactos del Ejecutivo con los sectores más afectados por el pacto, las principales asociaciones agrarias reclamaron a los ministros de Economía y Agricultura, Carlos Cuerpo y Luis Planas, que la Unión Europea «afloje la presión burocrática y de condiciones artificiales» que, a su juicio, se les están imponiendo. «Si no, no seremos competitivos», señaló a la salida del encuentro el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés.

El acuerdo arancelario entre Bruselas y Washington amenaza al 68% de los productos agroalimentarios españoles, defiende COAG. Esta es el mensaje que la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos trasladó a los ministros en el encuentro, al tiempo que sostiene que el acuerdo supone «una cesión unilateral» que legitima una «competencia desleal intolerable» de producciones estadounidenses. Asimismo, la organización denuncia que mientras la Unión Europea elimina los gravámenes a productos agroalimentarios e industriales de EEUU, se mantienen gravámenes del 15% sobre exportaciones clave como vino, aceite y frutos secos.

Entre los meses de enero y y mayo, España exportó a EE UU productos alimentarios por valor de 1.431,4 millones, de los que la venta de aceite de oliva suponen 379,6 millones de euros, seguido del vino por valor de 131,2 millones y 80,8 millones por la venta de aceituna de mesa.

«No hay ninguna novedad positiva, la UE está muy alejada de lo que es la alimentación, quiere que comamos 'microchips, es un auténtico disparate», indicó el secretario general del COAG (Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos), Miguel Padilla. Para el secretario general de la UPA, Cristóbal Cano, «la UE es la que tiene que empujar las medidas compensatorias, si se tuviera que reconfigurar este acuerdo, el peso de España tiene que ser importante».

Cuerpo y Planas, según un comunicado del Ministerio de Economía, se interesaron en conocer de primera mano los efectos directos e indirectos que están teniendo y que prevén tener las empresas exportadoras españolas para poder seguir acompañándolas a través de potenciales nuevas medidas a incluir en el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial. Asimismo, aseguraron a los sectores afectados que el Ejecutivo defenderá lois intereses de las empresas españolas y les acompañará de forma eficiente« ante las implicaciones del pacto. Ambos ministros recalcaron la importancia del desarrollo de los acuerdos con terceros países, de los que es un buen ejemplo Mercosur, y de un comercio internacional basado en reglas que asegura la estabilidad en los flujos comerciales. Y subrayaron la voluntad de ayudar a estas empresas en la mejora de su competitividad y su proceso de internacionalización.