Limones almacenados en una cámara frigorífica, en una imagen de archivo Vicente Vicéns / AGM

Ailimpo lamenta que la UE «renuncie a defender las exportaciones europeas de cítricos a EEUU»

EP

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:56

La Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo) lamentó en un comunicado este lunes que con la negociación para eliminar los aranceles de importación en la UE a productos cítricos de EEUU esta «renuncia a defender las exportaciones europeas de cítricos a EEUU que están sometidas a restricciones de los protocolos fitosanitarios unilaterales impuestos desde hace años por EEUU».

Desde la asociación apuntaron que la UE «renuncia a trabajar en la exigencia a la reciprocidad». Según indicaron a través de una nota de prensa, «no se establece ningún compromiso por parte de EEUU para revertir las normas proteccionistas sanitarias y fitosanitarias».

Asimismo, señalaron que «los productos frescos de EEUU tienen libre acceso a la UE, sin ningún tipo de barrera fitosanitaria ni protocolo, no así el acceso de las frutas y hortalizas de la UE en EEUU».

Por otra parte, explicaron que la reducción o eliminación de aranceles por parte de la UE a las importaciones de limón y pomelo en la UE, «a efectos prácticos no va a afectar» y no esperan incremento de volúmenes de EEUU en la UE. Así, aclararon que su producción está dirigida a abastecer su mercado interno que es deficitario en el caso de limón, y la producción americana de pomelo en Florida se ha visto muy reducida en los últimos años como consecuencia de los problemas fitosanitarios.

Y es que, según aseguraron, «históricamente EEUU no exporta limones a UE» y en el caso de pomelo «la reducción de los volúmenes exportados en los últimos años es patente y se sitúa en niveles anecdóticos».

