Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump

Los aranceles de Donald Trump se han topado con la justicia. Un tribunal de Apelaciones los declaró ayer ilegales, al considerar que el ejecutivo no ... tiene poder constitucional para firmar esos acuerdos comerciales, una función que corresponde al Congreso. Sin embargo, los mantiene en vigor al menos hasta el 14 de octubre para dar tiempo al gobierno a elevar su caso al Tribunal Supremo. «Todos los aranceles siguen en pie», afirmó Trump en las redes sociales.

El tribunal de Comercio Internacional de EEUU ya dictaminó en su sentencia de mayo pasado «inusual y extraordinaria» que amerite declarar una «emergencia nacional», el requisito sine qua non que permite a Trump ampararse en una ley de 1977 para ejercer competencias de comercio. Los tres magistrados de ese tribunal decretaron entonces unánimemente que el republicano había excedido su autoridad al imponer los gravámenes, que se han convertido en su arma de poder para forzar acuerdos con otros países.

Trump ha convertido los aranceles en un pilar de la política exterior de su segundo mandato, utilizándolos también para ejercer presión política en países como Brasil e India y extraer concesiones económicas de los que exportan bienes a Estados Unidos.

Los aranceles han dado a la administración Trump un instrumento de presión para obtener concesiones económicas de sus socios comerciales, pero también han incrementado la volatilidad en los mercados financieros. El gobierno sostiene que no le corresponde a los tribunales decidir cómo responde a una emergencia nacional.

La ley de 1977 a la que Trump se ampara para invocar esa autoridad de emergencia «ni menciona los aranceles (o sinónimos)», recuerda la sentencia, por lo que «parece poco probable que el Congreso, al promulgarla, tuviera la intención de apartarse de su práctica previa y otorgar al presidente autoridad ilimitada para imponer aranceles», señala el fallo.

Trump acusó al tribunal de ser «altamente partidista» y advirtió que se anulasen «sería un desastre total para el país». Con esa amenaza utilizada a capricho, el presidente ha forzado este año acuerdos comerciales con la Unión Europea y al menos cinco países (Japón, Corea del Sur, Filipinas, Vietnam y Pakistán. Si los jueces le quitasen la herramienta, «seríamos financieramente débiles y necesitamos ser fuertes», publicó Trump en Truth Social.