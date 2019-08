«Las campañas de prevención son prácticamente inexistentes» Antonio Serrano, presidente de Vihsibles, ayer en Puente Tocinos. / Javier Carrión / AGM Un grupo de personas con VIH pone en marcha una nueva asociación en la Región JAVIER PÉREZ PARRA Jueves, 22 agosto 2019, 00:27

Hay toda una generación que se acuerda del 'póntelo, pónselo', aquella campaña de los años 90 que marcó un punto de inflexión en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Sin embargo, quienes tienen menos de 30 años no solo no recuerdan aquel eslogan, sino que han perdido el miedo tanto al virus del sida como al gonococo, la sífilis y otras infecciones. La relajación en el uso del preservativo es generalizada, pero el problema no solo afecta a los más jóvenes, advierte Enrique Bernal, médico del servicio de Infecciosas del Reina Sofía y responsable de la consulta de VIH en este hospital.

Concienciar es uno de los objetivos de Vihsibles, una nueva asociación que comenzó a funcionar en mayo en la Región. «Las campañas de prevención son prácticamente inexistentes, y se está notando», subraya el enfermero Antonio Serrano, presidente de Vihsibles. El Ministerio de Sanidad anunció esta semana el reparto gratuito de 100.000 'kits' con preservativos en conciertos y festivales de música. Desde 2012, no se realizaban iniciativas de este tipo.

Con el análisis de Serrano coincide Bartolomé de Haro, presidente de Apoyo Activo, la única organización centrada en la atención a pacientes de VIH hasta la aparición de Vihsibles. Otras asociaciones, como Amuvih y el Comité Antisida, hace tiempo que echaron el cierre tras años de trabajo sin prácticamente subvenciones públicas.

Apoyo y asesoramiento

Vihsibles ha empezado a ofrecer apoyo y asesoramiento en el Morales Meseguer, Reina Sofía y Santa Lucía. En La Arrixaca es Apoyo Activo quien se encarga de la orientación psicosocial desde hace años. En ambos casos, se trata de que, cuando alguien recibe el diagnóstico, pueda contar con el testimonio y la experiencia de quienes ya pasaron por lo mismo hace años. «A mí me lo detectaron en 2015. Fui al médico porque tenía algunos síntomas de mononucleosis, y me hicieron la serología», recuerda Antonio Serrano. El virus, sin embargo, puede pasar años sin dar pista alguna. Por eso es básico hacerse la prueba si se mantienen relaciones de riesgo.

En la Región, aproximadamente la mitad de los diagnósticos son tardíos, lo que significa que los pacientes presentan ya cierto grado de inmunosupresión. Es un porcentaje inasumible, pero el problema no solo sigue sin resolverse, sino que parece ir a más. «Sobre todo se produce en heterosexuales, quizá porque en el colectivo LGTB estamos más concienciados. En nuestra asociación atendemos a unas 30 personas. De ellas, cuatro son mujeres heterosexuales, y todas menos una, con diagnóstico tardío», advierte Antonio Serrano.

Con los nuevos tratamientos, mucho más eficaces, el diagnóstico precoz ha pasado a ser vital, porque permite no solo un mejor pronóstico, sino que evita además nuevas transmisiones. Los antirretrovirales convierten en indetectable la carga viral. Hay, además, otra asignatura pendiente en España: la autorización de la PreP, un tratamiento previo a relaciones de riesgo que puede ser una herramienta clave para frenar definitivamente la expansión del virus.