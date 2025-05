Una borrasca atlántica con lluvias y tormentas llega a la Región de Murcia este puente de mayo Aemet activa el aviso amarillo por precipitaciones en el Altiplano y el Noroeste, lo que amenaza a los Caballos del Vino y también al Warm Up

El tiempo va a dejar en la Región de Murcia un inicio del mes de mayo con lluvias y tormentas, que amenaza eventos como los Caballos del Vino y el festival Warm Up de Murcia. Una nueva borrasca atlántica provocará un cambio de tiempo brusco que romperá la estabilidad del final de abril, ya que los últimos días, salvo algún chubasco puntual, la nota predominante ha sido el calor primaveral. Es decir, máximas por encima de 20 grados en toda la Región de Murcia.

De hecho, la Aemet prevé que este jueves 1 de mayo que abre el puente sea uno de los días más calurosos de la primavera, con máximas que rozarán los 30 grados en puntos como Murcia, Molina de Segura, Alcantarilla y Cieza. Además, toda la Región superará los 25ºC en las horas más calurosas del día, tanto Cartagena y el resto de la costa como el Altiplano y el Noroeste.

En algunos puntos, este calor en torno a 30 grados se mantendrá durante el viernes, pero en esta jornada ya se empezará a notar el cambio del tiempo que provocará una borrasca atlántica. Entre las 15 y las 21 horas, Aemet ha activado un aviso amarillo por lluvias y tormentas en el Altiplano y el Noroeste. Es decir, justo cuando se celebra la carrera, prevista para las 14 horas. Habrá que ver si ocurre algo parecido a la edición de hace tres años, la primera de los Caballos del Vino como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, cuando el granizo obligó a suspender por unos minutos la carrera.

El tiempo el resto del puente

En el resto de la Región de Murcia, se espera un viernes con sol y máximas cercanas a los 30 grados. La probabilidad de lluvias es muy baja, por lo que la primera jornada del Warm Up no debería sufrir contratiempos. Sin embargo, sí está bajo amenaza el sábado, segundo día del festival, ya que la Aemet prevé precipitaciones durante la tarde. La probabilidad es del 65%, por lo que habrá que esperar a las próximas horas para saber con qué fuerza llega la borrasca. Eso sí, mientras no lluvias, los termómetros pueden marcar hasta 30 grados.

En general, según la previsión del tiempo, el sábado pueden caer lluvias por toda la Región de Murcia. Salvo en Cartagena y el litoral, cuando las precipitaciones se esperan por la mañana con una probabilidad del 55%, los chubascos más imiportantes caerán durante la tarde. No obstante, el aviso amarillo de la Aemet solo se mantiene el Altiplano, donde estará activo entre las 12 y las 22 horas.

El domingo, la borrasca se habrá marchado y el sol volverá a ganar terreno en toda la Región de Murcia, que recuperará la estabilidad propia de la primavera. Y los termómetros marcarán máximas que superarán con claridad los 20 grados en todos los municipios.