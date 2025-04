Qué supermercados y tiendas abren el 1 de mayo de 2025 en la Región de Murcia

Ana de Dios Miércoles, 30 de abril 2025, 10:03 | Actualizado 10:10h. Comenta Compartir

Con la Semana Santa y las Fiestas de Primavera aún recientes, llega un nuevo festivo que permitirá a más de uno hacer puente. Este jueves, 1 de mayo, se celebra el Día del Trabajador, una jornada festiva en la que se conmemoran los avances sociales logrados por los trabajadores desde finales del siglo XIX, y cuyo origen se remonta a Estados Unidos.

Este festivo no puede ser sustituido por las comunidades autónomas, por lo que se aplica en toda España sin excepción. En la Región de Murcia, según el calendario laboral de 2025, el 1 de mayo es un día no laborable, como en el resto del país. Por ello, es probable que algunos establecimientos cierren y no ofrezcan atención al público.

A continuación, se detallan los centros comerciales, tiendas, supermercados y grandes superficies que cerrarán o permanecerán abiertos durante esta jornada, según la información publicada en sus respectivas páginas web:

Centros comerciales

- Nueva Condomina: Las tiendas permanecerán cerradas, pero los establecimientos de ocio y restauración estarán abiertos.

- Thader: Jornada festiva sin apertura comercial. No obstante, abrirán los restaurantes y la zona de ocio.

- Dos Mares: Sí abrirá. Indican en su web que operan los 365 días del año, salvo el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero.

- Espacio Mediterráneo: También permanecerá abierto.

- La Noria Outlet: Cerrado.

- Parque Almenara: Las tiendas cerrarán, aunque los establecimientos de ocio y restauración abrirán.

- Atalayas: Las tiendas estarán cerradas.

Supermercados

- Carrefour: Cerrará la mayoría de sus establecimientos, aunque algunos, como el ubicado en Espacio Mediterráneo y las tiendas Express, sí podrían abrir. Se recomienda consultar cada tienda específica.

- Alcampo: No abrirá el 1 de mayo.

- Mercadona: Permanecerá cerrado durante el festivo.

- DIA: Cerrará todos sus establecimientos.

- Lidl: La mayoría de tiendas estarán cerradas, aunque en algunos municipios podrían abrir. Se aconseja comprobar cada localización.

Tiendas

- El Corte Inglés: Los establecimientos de Murcia y Cartagena cerrarán durante el festivo.

- Ikea: No abrirá sus puertas el 1 de mayo.

- MediaMarkt: Las tiendas de Nueva Condomina, Ronda Sur y Cartagena estarán cerradas, aunque según su página web, el MediaMarkt de Cartagena sí abrirá.

- Leroy Merlin: Las tiendas de Murcia, Murcia Sur, San Pedro del Pinatar y Cartagena permanecerán cerradas, según información de Google. En el caso de Lorca, figura como abierta, aunque podría haber cambios en el horario debido al festivo.