Una pareja de residentes ingleses se informa sobre lo necesario para presentar reclamaciones en Los Alcázares. Alexia Salas

Ayuntamientos y vecinos del Mar Menor se niegan a pagar el coste de la crisis del agua

Unos 200 residentes acuden a exigir el reembolso de los gastos que les supuso la contaminación de la red pública hídrica

Alexia Salas

Alexia Salas

Martes, 21 de octubre 2025, 01:29

Ni los ayuntamientos costeros ni los vecinos de la zona del Mar Menor están dispuestos a dejar pasar la crisis del agua tras el ... temporal del pasado 11 de octubre. Mucho menos a costearla. Alrededor de 200 vecinos de la zona litoral acudieron este lunes a reclamar el reembolso de los gastos extra que tuvieron durante los seis días en que se declaró no potable el agua de la red pública, con dos días de corte total incluidos. Y la factura sigue aumentando, ya que el suministro aún no es apto para consumo humano, aunque sí para higiene personal, lavadoras y lavavajillas.

