Ascienden a 21 los ingresados por el brote de salmonelosis en La Manga Salud sigue investigando el origen del brote en el Hotel Cavanna, que ha afectado hasta el momento a 146 personas

Javier Pérez Parra Martes, 26 de agosto 2025, 14:02 | Actualizado 14:08h. Comenta Compartir

El número de pacientes ingresados por el brote de salmonelosis en el Hotel Cavanna de La Manga asciende ya a 21, según la información facilitada este martes por la Consejería de Salud. La cifra se ha duplicado desde el lunes. En el Santa Lucía de Cartagena permanecen ingresados 20 pacientes (12 adultos y 8 niños). Todos ellos se encuentran «estables». En La Arrixaca hay otra paciente hospitalizada, una mujer de mediana edad que acudió a este centro por sus propios medios.

En total, 146 personas se han visto afectadas por el brote, según el balance de este martes. La Gerencia de Urgencias y Emergencias del 061 activó el fin de semana un dispositivo con cinco equipos para atender a decenas de personas en el propio hotel, instalando un hospital de campaña en el salón de actos. Además, las ambulancias trasladaron a Urgencias del Santa Lucía a muchos otros intoxicados. La afluencia a este hospital de pacientes con síntomas de salmonelosis fue masiva tanto el domingo como el lunes. Los síntomas de la salmonelosis suelen aparecer entre 12 y 36 horas tras la exposición a la bacteria por ingesta de comida contaminada, aunque el periodo de incubación puede alargarse hasta las 72 horas.

El servicio de Epidemiología y de Seguridad Alimentaria, así como los laboratorios de Salud Pública, «continúan la investigación del brote de intoxicación alimentaria». Con el objetivo de determinar el origen, se ha activado «el protocolo de investigación epidemiológica», que incluye «la realización de un estudio para identificar el vehículo de la infección, comparando la exposición a los diferentes alimentos entre las personas que resultaron afectadas y otras que consumieron en el mismo establecimiento sin enfermar». Mientras avanza la investigación, se mantiene la «suspensión cautelar» de la cocina del hotel.

El Hotel Cavanna manifestó el lunes en un comunicado su voluntad de «colaboración con las autoridades sanitarias» y explicó que se han activado los protocolos de desinfección y «se han movilizado todos los recursos para atender a los huéspedes afectados».

El brote en La Manga es el más masivo en años, pero la salmonelosis es una intoxicación alimentaria especialmente común en la Región de Murcia, que se sitúa entre las comunidades con mayor tasa de incidencia. En 2021 y 2022, la Región registró la incidencia más elevada de toda España, y en 2023 solo se vio superada por Cantabria. De 2024 todavía no hay datos que permitan establecer una comparación entre comunidades.

El servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud advirtió el año pasado en su informe sobre intoxicaciones alimentarias del «gran aumento de la incidencia de salmonelosis desde que comenzó la vigilancia de esta enfermedad en la Región». Si en 2021 se registraron 507 casos en la comunidad, en 2023 se batieron récords, con 1.077. En 2024 la cifra descendió hasta los 815 afectados.

La Consejería subrayó este martes que «la Región de Murcia dispone de uno de los sistemas de vigilancia epidemiológica más exhaustivos gracias a la incorporación, a partir de 2020, del sistema de información microbiológica», que permite un registro tanto «de los brotes como de los casos individualizados». Esto «ha permitido que se incremente la capacidad de detección de casos de esta enfermedad». Sin embargo, el servicio de Epidemiología avisa en sus informes de que esta mejoras en la notificación y registro «no bastan para explicar las diferencias con otras comunidades que habitualmente notifican por encima de la media nacional, como Navarra, que en 2022 alcanzó una incidencia 20 puntos por debajo de la registrada en la Región de Murcia».

Los epidemiólogos de la Consejería advierten de que «es posible que existan factores intrínsecos a la Región de Murcia que, dadas unas capacidades similares entre sistemas de vigilancia autonómicos, puedan contribuir a que en esta se alcance una incidencia sustancialmente mayor». Se apunta al clima, con veranos cada vez más prolongados, pero no solo. «es probable la existencia de factores adicionales que influyen sobre este fenómeno, si bien su identificación requiere de una investigación específica», señala el último informe del servicio de Epidemiología.