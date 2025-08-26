La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sanitarios trasladan a un cliente del Hotel Cavanna afectado por salmonelosis, este domingo. Pablo Sánchez / AGM

La Región de Murcia se sitúa desde 2021 a la cabeza de la incidencia de salmonelosis en España

Epidemiología ya advirtió el año pasado de que el clima y otros factores por investigar pueden estar detrás de las elevadas cifras. El brote masivo en el Cavanna deja más de cien afectados

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Martes, 26 de agosto 2025, 00:30

La Región de Murcia es una de las comunidades con mayor incidencia de salmonelosis, y previsiblemente lo seguirá siendo este año después de que un brote masivo en el Hotel Cavanna de La Manga ... haya dejado más de cien afectados. En 2021 y 2022, la Región registró la incidencia más elevada de toda España, y en 2023 solo se vio superada por Cantabria. De 2024 todavía no hay datos que permitan establecer una comparación entre comunidades.

