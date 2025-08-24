Al menos 50 afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga Personal del 112 se traslada al Cavanna para atender a los enfermos, que presentan síntomas leves, y Salud Pública investiga el origen del brote

Personal sanitario, este domingo por la mañana, frente a las puertas del hotel.

José Alberto González Domingo, 24 de agosto 2025, 13:22 | Actualizado 14:13h. Comenta Compartir

Al menos cincuenta personas han resultado afectadas por una intoxicación de origen aparentemente alimentario en el hotel Cavanna de La Manga, según confirmaron fuentes de la Consejería de Salud a LA VERDAD.

Hasta el lugar se ha desplazado personal sanitario del 112 para atender clínicamente a los enfermos, que presentan sintomatología leve desde anoche. Por el momento ninguno ha precisado ingreso hospitalario. En concreto, cinco equipos de Soporte Vital Avanzado (SVA) fueron movilizados por el 061 en las puertas del establecimiento desde la medianoche de este domingo.

Por su parte, los Servicios de Seguridad Alimentaria y Zoonosis, y de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud, han iniciado una investigación para determinar el origen concreto de un virus que ha causado vómitos y diarrea a los huéspedes del hotel afectados.

Este diario trató sin éxito de contactar con responsables del hotel para consultar lo sucedido.

Temas

salud