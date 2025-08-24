La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Personal sanitario, este domingo por la mañana, frente a las puertas del hotel. Pablo Sánchez / AGM

Al menos 50 afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga

Personal del 112 se traslada al Cavanna para atender a los enfermos, que presentan síntomas leves, y Salud Pública investiga el origen del brote

José Alberto González

José Alberto González

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:22

Al menos cincuenta personas han resultado afectadas por una intoxicación de origen aparentemente alimentario en el hotel Cavanna de La Manga, según confirmaron fuentes de la Consejería de Salud a LA VERDAD.

Hasta el lugar se ha desplazado personal sanitario del 112 para atender clínicamente a los enfermos, que presentan sintomatología leve desde anoche. Por el momento ninguno ha precisado ingreso hospitalario. En concreto, cinco equipos de Soporte Vital Avanzado (SVA) fueron movilizados por el 061 en las puertas del establecimiento desde la medianoche de este domingo.

Por su parte, los Servicios de Seguridad Alimentaria y Zoonosis, y de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud, han iniciado una investigación para determinar el origen concreto de un virus que ha causado vómitos y diarrea a los huéspedes del hotel afectados.

Este diario trató sin éxito de contactar con responsables del hotel para consultar lo sucedido.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de Murcia tras caer de una embarcación y ser alcanzada por la hélice en Jávea
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 23 de agosto de 2025
  3. 3 Al menos 50 afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
  4. 4 Un incendio forestal en Granada obliga a desplegar un amplio dispositivo para contener las llamas
  5. 5

    Fuego de una noche de verano en las calles de Murcia
  6. 6 Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante
  7. 7 La empresa encargada de la suelta de vaquillas en las fiestas de Fortuna responsabiliza a un aficionado de las caídas del animal
  8. 8

    Crece la presión para reabrir este año la línea Cartagena - Albacete con un óptimo servicio de trenes
  9. 9 Extranjeros, clientes de otras comunidades e inversores acaparan el mercado de la vivienda en la Región de Murcia
  10. 10 Apuñala a su padre en una pierna durante una discusión en una casa okupa de Los Alcázares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Al menos 50 afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga

Al menos 50 afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga