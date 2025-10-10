La Asamblea Regional mantiene su parálisis parlamentaria entre reproches de los grupos

La parálisis de la Asamblea Regional, que es el único parlamento de España que todavía no ha iniciado la actividad ordinaria tras el parón ... del verano, continuará al menos durante varias semanas más, entre reproches de los grupos parlamentarios sobre cuál es el responsable de esta situación.

La Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces se reunieron ayer, pero no dieron ningún paso hacia adelante para iniciar el nuevo periodo de sesiones ordinario ni para completar la tramitación parlamentaria de los proyectos de ley de simplificación administrativa y de regulación de los vehículos de transporte por carretera (VTC), ambos pendientes desde el pasado curso político.

Estas dos últimas iniciativas están pendientes de la resolución de los recursos presentados por PP y Vox por la inadmisión de algunas de sus enmiendas a ambos textos. Hasta el martes, los servicios jurídicos de la Asamblea no se pronunciarán sobre dichos recursos. En función de la decisión, se convocarán sendas reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces para ordenar el Pleno de debate de enmiendas y aprobar, si procede, los dos proyectos de ley.

La Diputación Permanente se reunirá para estudiar si fija un Pleno extraordinario de control al Ejecutivo

Pero es que, además, se ha convocado para el próximo miércoles la reunión de la Diputación Permanente, a petición del PSOE, con el fin de fijar plenos extraordinarios de control al Gobierno regional con preguntas de los grupos al presidente y a los consejeros hasta que se abra el nuevo periodo de sesiones. Como muy pronto, el primero de los plenos no se celebraría hasta la semana del 20 al 25 de octubre.

Los grupos se echan la culpa entre ellos. El PP insiste en que los responsables de la paralización de la Asamblea son PSOE y Vox, por haber impuesto la tramitación como proyectos de ley de los dos decretos que llevó el Gobierno en julio. La portavoz del PSOE, Carmina Fernández, señala que esto no es excusa y que se puede mantener actividad en la Cámara de forma paralela a la tramitación de los proyectos de ley, a través del mecanismo de la Diputación Permanente. Vox critica que PP y PSOE «compiten por ver quién de los dos es más vago» y Podemos lamenta que el Parlamento está «secuestrado», lo que es «una anomalía democrática».