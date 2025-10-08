La parálisis de la Asamblea Regional enfrenta al PP con PSOE y Podemos Los socialistas piden que se convoque un Pleno de control al Gobierno, la formación morada amenaza con ir al Constitucional ante «el secuestro» mientras que los populares insisten en que PSOE y Vox son los responsables

David Gómez Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:39 Comenta Compartir

PSOE y Podemos alzaron la voz este miércoles ante la situación de parálisis que vive la Asamblea Regional de Murcia, que como publicó LA VERDAD, es el único parlamento de España que todavía no ha retomado la actividad ordinaria tras el verano.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, acusó a los populares de «mantener secuestrada» la Cámara legislativa, solicitando la convocatoria urgente de la Diputación Permanente para que convoque, fuera del periodo de sesiones, un Pleno de control al Gobierno regional.

«El PP no quiere dar la cara y explicar su falta de gestión. Señor López Miras, se acabó la fiesta: dé la cara, dé explicaciones, deje de mentir e inventar bulos y póngase a trabajar por la Región de Murcia, dé cuentas en la Asamblea Regional de cómo va a resolver los problemas de la gente», señaló la portavoz socialista.

Podemos fue más allá y anunció que sus servicios jurídicos estudian interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional «si la Diputación Permanente no resuelve esta situación de parálisis la semana que viene y no comienza el periodo ordinario de sesiones».

«El secuestro de la Asamblea nos parece un hecho gravísimo porque con ello no solo se secuestra a los grupos parlamentarios, es que se secuestra la voz de los ciudadanos y ciudadanos de nuestra tierra«, indicó la portavoz de Podemos, María Marín. »No vamos a permitir que los tejemanejes de la derecha y la ultraderecha acaben con la Asamblea Regional, que es la voz de la Región de Murcia«, concluyó.

Marín rechaza que no se pueda iniciar el periodo de sesiones hasta que termine la tramitación de los proyectos de ley de simplificación administrativa y de regulación de los vehículos de transporte por carretera (VTC), procedentes del anterior curso político. «Se trata una interpretación forzada del reglamento que no tiene paralelo en ninguna otra comunidad y que además choca con lo que dice el propio artículo 80 del reglamento de esta Cámara», dice Marín, quien realizó una performance junto al exdiputado Víctor Egío en la puerta del Parlamento del Paseo Alfonso XIII de Cartagena.

En cualquier caso, el plazo de la Asamblea Regional para resolver el recurso de Vox por el rechazo de algunas de sus enmiendas a la ley de simplificación acabó este miércoles, por lo que la Mesa de la Cámara «tomará conocimiento» en su reunión de este jueves, misma fecha en la que está prevista una reunión de la Junta de Portavoces, previsiblemente para ordenar nuevos plenos para la votación de los dos proyectos de ley. Como mínimo, el periodo de sesiones ordinario no se abrirá hasta finales de octubre.

El PP asegura que la propuesta del PSOE retrasaría más el inicio de la actividad

Por su parte, el diputado regional del Partido Popular Antonio Landáburu pidió este miércoles al PSOE «que deje ya de engañar a los ciudadanos de la Región», ya que «es culpable de que la Asamblea Regional no haya reanudado su actividad parlamentaria ordinaria».

Según Landáburu, esta parálisis viene de que «PSOE, Vox y Podemos unieron sus votos para que los decretos de simplificación administrativa y de las VTC se tramitaran como proyectos de ley, lo que ha impedido que comenzara el nuevo periodo de sesiones».

«El reglamento de la Asamblea es muy claro al respecto, y en el PSOE deben saber perfectamente que el nuevo periodo ordinario no puede iniciarse hasta que finalice la tramitación de esos proyectos de ley», afirmó el diputado popular.

«Que salga el PSOE a culpar al PP de las consecuencias de sus actos y decisiones, que son las que han provocado el retraso de la actividad normal de la Asamblea, es, además de una falsedad, un ejercicio burdo de hipocresía y demagogia», señaló Landáburu.

El diputado del PP puntualizó que, en cualquier caso, «por parte del PP no hay inconveniente en respaldar la petición del PSOE de reunir a la Comisión Permanente para convocar un pleno de control al Gobierno regional, que como siempre da la cara».

Ahora bien, advirtió de que «para celebrar esa sesión hay que incorporar más asuntos al periodo extraordinario, lo que por definición lo prolonga y retrasa la apertura del ordinario». «Nosotros no tenemos problema en rendir cuentas; el problema es que el 'remedio' que aporta el PSOE añade más demora», criticó.

Además, Landáburu incidió en «el ridículo de los socialistas, que pretenden controlar al Gobierno regional y no consiguen dirigir el Grupo Parlamentario Socialista». «Menos titulares y más orden: si de verdad quieren control, empiecen por controlar su casa», afirmó.