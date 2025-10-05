La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Diputados en sus escaños, mientras interviene el consejero Juan María Vázquez. J.M. Rodríguez / AGM

La Asamblea Regional, el único parlamento sin actividad ordinaria

El inicio del curso político en la Cámara amenaza con retrasarse hasta casi noviembre, con 423 iniciativas de los grupos en cola

David Gómez

David Gómez

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:26

Los alumnos de Infantil y Primaria regresaron a clase el 6 de septiembre, los estudiantes de Secundaria y Bachillerato retornaron a las aulas el día ... 11 del mismo mes, pero la vuelta al 'cole' de los diputados de la Asamblea Regional se va a producir a finales de octubre, cuando por el calendario asoma Halloween.

