La Asamblea Regional, el único parlamento sin actividad ordinaria

Los alumnos de Infantil y Primaria regresaron a clase el 6 de septiembre, los estudiantes de Secundaria y Bachillerato retornaron a las aulas el día ... 11 del mismo mes, pero la vuelta al 'cole' de los diputados de la Asamblea Regional se va a producir a finales de octubre, cuando por el calendario asoma Halloween.

El inicio del periodo de sesiones en la Cámara se ha retrasado este año más de lo habitual debido a que, antes de comenzar con nuevas iniciativas, había que solventar la tramitación de dos asuntos pendientes del curso anterior: los proyectos de ley de simplificación administrativa y de regulación de los vehículos de transporte por carretera (VTC).

La votación de los dictámenes definitivos de estas dos normativas está convocada para el 8 de octubre, con el fin de que en los días siguientes se pudieran reunir la Mesa de la Asamblea Regional y la Junta de Portavoces para dar arranque al nuevo periodo de sesiones y empezar a ordenar la actividad para que el primer Pleno se celebrara en la semana del 20 y al 24 de octubre.

Pero el recurso presentado por Vox por la inadmisión de algunas de sus enmiendas a los mencionados proyectos de ley lo va a retrasar todo al menos una semana más. En cualquier caso, antes ya de este último contratiempo, la Asamblea Regional tenía ya el dudoso honor de ser el único parlamento de España en el que todavía no se ha iniciado el nuevo curso político. El resto de asambleas lleva desde septiembre cumpliendo su labor legislativa y de control e impulso a sus respectivos ejecutivos.

Reparto de culpas

El Partido Popular atribuye la causa de esta tardanza en el arranque del periodo de sesiones a PSOE y Vox, por haber acordado que los decretos de simplificación y de VTC que presentó en julio el Consejo de Gobierno para su validación en la Asamblea se tramitaran como proyectos de ley y poder así realizar aportaciones. Esto obligó a que se tuvieran que abrir audiencias legislativas y un periodo de presentación de enmiendas, que ha ocupado todo septiembre, sin ni siquiera resolverse. Es más, afirman fuentes populares que, de no ser porque ellos pidieron la tramitación de urgencia de ambos proyectos de ley, el inicio del nuevo periodo de sesiones no se hubiera producido hasta el mes de diciembre.

Por su parte, desde el PSOE señalan que ellos sí que han trabajado en septiembre en estos dos proyectos de ley pendientes. Además, recuerda la portavoz, Carmina Fernández, que su grupo parlamentario propuso celebrar un debate monográfico sobre racismo tras lo ocurrido el pasado verano en Torre Pacheco y Jumilla, «pero PP y Vox lo impidieron en la Junta de Portavoces». Recuerda que estos partidos suman mayoría en los órganos en los que se decide la actividad parlamentaria, por lo que responsabiliza a estos de que se vaya a iniciar tan tarde el periodo de sesiones.

José Ángel Antelo, presidente de Vox en la Región de Murcia, declaró esta semana sobre el retraso del inicio del periodo de sesiones que «son Partido Popular y PSOE quienes controlan la Mesa de la Asamblea Regional, después de repartirse los puestos, y de manera discriminatoria y sectaria deciden qué enmiendas y mociones se admiten y cuándo, sin ninguna base ni informe jurídico». «Vox ya ha reclamado esos informes que expliquen por qué se rechazan nuestras iniciativas, porque nuestros servicios jurídicos saben de leyes, y bastante. Esto solo hay que preguntárselo a los golpistas catalanes», concluyó José Ángel Antelo.

María Marín, portavoz de Podemos, reparte culpas entre todos. Al PP, por hacer «una interpretación forzada del reglamento de la Asamblea» obligando a finalizar la tramitación de las iniciativas pendientes antes de iniciar el periodo de sesiones. El fin último de los populares con esto es, a juicio de Marín, «vetar cualquier control parlamentario al Gobierno regional». Pero la portavoz también reprocha a PSOE y Vox de haber consentido esta estrategia popular: «Como Francisco Lucas no está en la Asamblea Regional, prefieren hacer políticas fuera, desde la Delegación del Gobierno», dice. En definitiva, «somos el único parlamento en esta situación, pues tanto el Congreso como las distintas asambleas autonómicas empezaron a funcionar hace varias semanas».

Atasco legislativo

En cualquier caso, sus señorías no se van a aburrir cuando se retome la actividad, pues desde el verano los grupos parlamentarios han presentado gran cantidad de iniciativas en la Asamblea Regional. Así, cuando se vuelva a reunir, la Mesa de la Cámara tendrá pendientes de dar salida a 423 mociones (en Pleno y en Comisión), interpelaciones, preguntas orales y escritas, proposiciones no de ley, solicitudes de información y peticiones de comparecencias que, desde finales de julio, han presentado PP (111), PSOE (169), Vox (96) y Podemos-IU (47).

Por otra parte, el periodo de sesiones que se abra ahora finalizará con las vacaciones de Navidad y la actividad parlamentaria no volverá hasta febrero.

Víctor Marín, Conchita Ruiz y Marisa López piden turno para comparecer

Además de las 423 iniciativas que ya han registrado los grupos parlamentarios, la Mesa de la Asamblea Regional tendrá que ordenar las comparecencias a petición propia que han solicitado los consejeros de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín; de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz Caballero; y de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

El primero ha pedido comparecer para informar del desarrollo del inicio del curso escolar en la Región, algo que hará con dos meses de retraso. La titular de Política Social pretende dar cuenta del incremento de un 207% de las agresiones sexuales en la Región, según la última memoria de la Fiscalía, y también aprovechará para hablar de la incidencia en la Comunidad de los fallos de las pulseras antimaltrato, que el Gobierno regional y el PP han convertido en caballo de batalla contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por su parte, la comparecencia de Marisa López Aragón sería sobre las repercusiones en las empresas exportadoras de la Región de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Cribado del cáncer de mama

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular solicitó hace unas semanas la comparecencia del consejero de Salud, Juan José Pedreño, para que explique los programas de cribado del cáncer. Un asunto que ha cobrado relevancia estos días tras el escándalo en Andalucía, donde al menos 2.000 mujeres cuyas mamografías fueron calificadas como «no concluyentes» o con «lesiones dudosas» no fueron notificadas de estos resultados.

Asimismo, el Grupo Socialista tiene pedidas hasta tres comparecencias del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, para que informe sobre las autorizaciones a una empresa de inspección técnica de vehículos (ITV), la situación de los bomberos forestales y la restauración de suelos afectados por la contaminación en Cartagena y la Sierra Minera.

Vox continuará con la inmigración teniendo pendiente su moción sobre el velo islámico. También quiere que comparezcan Luis Alberto Marín, Marisa López Aragón y Marcos Ortuño.

Podemos, por su parte, quiere que den cuenta Sara Rubia (sobre la lengua azul) y Víctor Marín (sobre la retirada de amianto en los colegios).