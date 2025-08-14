El arzobispo de Oviedo cuestiona la «reciprocidad de los moritos con los cristianos» tras la polémica en Jumilla El mensaje causa reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios critican el tono empleado y la generalización sobre la comunidad musulmana

El veto de PP y Vox a festejos islámicos en Jumilla sigue generando todo tipo de reacciones a nivel nacional. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, publicó este jueves un polémico mensaje en su cuenta de la red social X (antes Twitter), en el que expresa su inquietud por lo que describe como una «extraña polémica» sobre dichas celebraciones y pregunta. «¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos que asesinan en nuestras iglesias dentro de sus territorios?», se pregunta Sanz.

El arzobispo añade: «¿Ponernos estupendos citando textos civiles o eclesiales, para que nos sigan matando?», cuestionando la validez de argumentos legales y religiosos en la defensa de los derechos de los cristianos en países donde, según afirma, sufren persecución.

El mensaje causó numerosas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios criticaron el tono empleado y la generalización sobre la comunidad musulmana. Uno de los primeros en responderle fue el eurodiputado socialista, Jonás Fernández, quien redirigió el mensaje, entre otras, a la cuenta de la Conferencia Episcopal Española, a la espera de alguna declaración oficial ante lo que considera unas declaraciones xenófobas.

Otros usuarios, sin embargo, apoyaron en la citada red social la reivindicación de Sanz sobre la supuesta falta de reciprocidad en el respeto a las religiones. Las declaraciones del arzobispo llegan en un momento de debate público sobre el uso de espacios municipales para festividades religiosas y la convivencia entre distintas confesiones en España.