Manuel Serrano y Noelia Arroyo, ayer en Albacete. Ayto. Cartagena

Arroyo exige al ministro trenes híbridos Cartagena-Madrid mientras se electrifica la línea

La alcaldesa firma un acuerdo de colaboración con el regidor de Albacete en base a un estudio de la Politécnica que avisa de que la alta velocidad aún puede tardar diez años

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 01:29

La llegada de la alta velocidad a Cartagena es una incógnita, aunque todavía puede tardar una década. Por este motivo, debe disponer de servicios ... ferroviarios alternativos por el corredor tradicional con Albacete, cuya reapertura debe ser inmediata. Esa es una de las principales conclusiones del informe de la Cátedra de Movilidad Urbana de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que sirve de base para el frente reivindicativo que lleva a cabo la alcaldesa Noelia Arroyo, que acaba de firmar un acuerdo de colaboración con el regidor de Albacete, Manuel Serrano. Como primera medida, ambos urgen al Ministerio de Transportes y Movilidad a que ponga trenes híbridos mientras se electrifica la línea.

