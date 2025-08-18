La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Manuel Serrano, alcalde de Albacete, junto a Noelia Arroyo, regidora de Cartagena.

El alcalde de Albacete reivindica la conexión por tren con Cartagena

El regidor criticó que el cierre de la línea por Chinchilla supone un menoscabo a la cohesión territorial y al desarrollo económico de la ciudad

C. R.

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:03

Los presidentes del PP en Cartagena y Albacete, Noelia Arroyo y Manuel Serrano, respectivamente, solicitaron este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez la reapertura «inmediata» de la línea de tren Cartagena-Madrid por Chinchilla, interrumpida desde hace tres años.

Esta es una de las reivindicaciones que los presidentes 'populares' realizaron en el marco de un encuentro de trabajo destinado a reforzar la colaboración entre ambas ciudades en materia turística, cultural y de accesibilidad, así como retos comunes como la financiación local y aprovecharon para anunciar un acuerdo de promoción cultural que permitirá compartir experiencias y promocionar las fiestas de ambas ciudades, con iniciativas de intercambio como 'Cartagena Suena' o 'Albacete es música'.

Arroyo y Serrano, alcaldes de Cartagena y Albacete, coincidieron en la urgencia de reclamar al Ejecutivo central la reapertura de la línea y citicaron que la ausencia de esta conexión directa por ferrocarril entre ambas ciudades «supone una pérdida constante de oportunidades».

Al hilo, Arroyo denunció que «el aislamiento ferroviario al que nos somete Pedro Sánchez resta competitividad a Cartagena, frena nuestro turismo y dificulta la conexión con ciudades próximas». En la misma línea, Serrano insistió en que «unas comunicaciones modernas son imprescindibles para estudiantes, trabajadores y visitantes, pero sobre todo para impulsar la cohesión territorial y el desarrollo económico».

Para los dos alcaldes, «se dificulta la movilidad de los estudiantes que deben desplazarse a universidades y centros de formación, de los profesionales y trabajadores que necesitan viajar por motivos laborales y de los visitantes y turistas que buscan alternativas rápidas y sostenibles».

Las palabras de ambos regidores fueron replicadas por el portavoz del PSOE de Cartagena, Manuel Torres. «Arroyo se dedica a criticar al Gobierno de España porque la línea de Chinchilla está cerrada cuando es plenamente consciente de que el Ministerio de Transporte ya ha anunciado que la abrirá a final de año. La línea está cerrada por las obras del AVE que unirá Murcia y Almería. Frente a la inacción de los gobiernos del PP que no hicieron absolutamente nada para mejorar las conexiones ferroviarias de Cartagena, el PSOE está trabajando».

