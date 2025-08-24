Crece la presión para reabrir este año la línea Cartagena - Albacete con un óptimo servicio de trenes
Renfe aún no ha dado a conocer sus planes para cuando se rehabilite este corredor, que podría ser a final de 2025 o retrasarse al siguiente ejercicio
Domingo, 24 de agosto 2025, 07:13
Renfe oferta actualmente ocho trenes diarios por sentido entre Cartagena y Madrid, aunque haciendo transbordos en Murcia, Alicante y Albacete. Todos los servicios adolecen ... de tiempos poco competitivos, y pasan por Murcia debido a que el baipás de Beniel se eterniza. El viaje más rápido dura 4 horas y dos minutos, con madrugón incluido: los usuarios salen de Cartagena a las 5:09 en un tren de proximidad convencional, y se suben al AVE en Murcia tras un intervalo de 22 minutos. A partir de ahí se produce una escalada de la duración del viaje. El récord de 5 horas y 55 minutos lo ostenta el combinado con transbordo en Alicante, donde el usuario tiene que esperar más de una hora para cambiar de tren. No le va a zaga el servicio mixto autobús-tren con transbordo en Albacete: son 5 horas y 48 minutos, de las que casi cuatro horas se emplean en la carretera, y 90 minutos en AVE a Madrid.
Con este panorama, crecen la presión y las reivindicaciones de ayuntamientos y colectivos sociales para que Renfe habilite un servicio más rápido desde Cartagena ante la próxima reapertura de la línea tradicional con Albacete. Falta conocer la fecha, que podría retrasarse al año que viene. Con esta perspectiva, la operadora estatal no ha dado a conocer sus planes, que al parecer aún no los tiene. Indican en cualquier caso que Adif tiene que mover ficha primero. El presidente López Miras y el ministro Óscar Puente abordaron la apertura de este corredor en la reciente visita del ministro .
Lo cierto es que Cartagena tendrá que esperar unos ocho años más para conectarse a la red de alta velocidad, y mientras tanto precisa de una solución provisional para mejorar las precarias comunicaciones por tren.
Tres años y medio cortada
El administrador de infraestructuras ferroviarias ya hizo un amago al anunciar que la línea estaría reabierta el año pasado, presumiendo que las obras del soterramiento de las vías en Murcia irían más rápido. Habrá que esperar a final de este año o al siguiente para que la nueva estación del Carmen y el tramo hasta Nonduermas estén operativos. Sea como fuere, la fecha estará a expensas de que la Agencia de Seguridad Ferroviaria apruebe la utilización de las nuevas vías.
Renfe oferta ocho servicios diarios por sentido ahora, todos con transbordos, entre Cartagena y Madrid; en algunos el viaje dura casi seis horas
Debido a las obras, la línea directa con Albacete quedó cortada al tráfico de viajeros hace tres años y medio, más de lo estimado inicialmente, el tiempo que lleva funcionando un servicio alternativo de autobuses. En los primeros planes que barajó Renfe para darle uso a la línea una vez reactivada se propuso un servicio de media distancia Cartagena-Albacete con trenes convencionales que sustituirían a los autobuses y que funcionarían como lanzaderas, para que los viajeros hicieran transbordo en la ciudad manchega con billetes combinados, según reveló CCOO en su día. Este sindicato consideró insuficiente los dos trenes diarios por sentido ofertados entonces para atender también poblaciones intermedias (Torre Pacheco, Balsicas, Murcia, Alcantarilla, Archena, Cieza y Hellín).
No se sabe qué ofrecerá Renfe. Antonio del Campo, miembro del gabinete técnico del sector ferroviario de CC OO, comenta que los servicios de esta línea dependerán de a qué dirección de viajeros se le asigne: Obligación de Servicio Público (regionales) o larga distancia. En abril, el Ministerio de Transportes informó por escrito a los senadores murcianos del PP que todo estaba supeditado al final de las obras de soterramiento, y que será a partir de entonces cuando «la infraestructura estará a disposición de las operadoras, que podrán planificar sus servicios por cualquiera de las rutas disponibles», en referencia a las que van por Cieza y por Alicante.
Desde Nonduermas-Cargas están circulando algunos trenes de mercancías, aunque no así el volumen de tráfico que aportan Cartagena y la refinería del Valle de Escombreras. Este flujo fue desviado por Alicante, razón por la cual se considera apremiante la reapertura de la línea por Cieza para que este tráfico vuelva a su itinerario habitual, Las próximas obras de duplicidad de vías de ancho internacional entre Murcia y Albatera, y la eliminación del viejo trazado entre ambas poblaciones, presiona también en la misma dirección para que se recupere la línea directa con Albacete.
La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha hecho causa común con el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, con quien se reunió la semana pasada para reclamar la reapertura «inmediata» de la línea. Ambos lamentaron «la pérdida constante de oportunidades». Arroyo informó que promoverá nuevos contactos entre los alcaldes que firmaron el pacto a favor de esta infraestructura, entre ellos el de Murcia, José Ballesta, para aumentar la presión ante el Ministerio. «Queremos que la línea esté reactivada antes de que acabe este año, con un servicio de calidad de viajeros, trenes modernos y frecuencias suficientes», señala.
El frente que impulsa Consumur también reclama un trazado en alta velocidad antes de 2030
La comisión impulsada por Consumur en defensa del corredor ferroviario Cartagena-Albacete, que integra a representantes de más de cuarenta ayuntamientos, instituciones, empresarios, sindicatos, colectivos sociales y partidos políticos, reclama también la reapertura inmediata de la línea antes de que acabe este año. Propone en una primera fase restablecer los servicios de los trenes Alvia 730 de Cartagena a Madrid, con paradas en Balsicas, Murcia, Cieza, Hellín y Albacete, utilizando el intercambiador de ejes en esta última ciudad para posibilitar la continuidad en alta velocidad hasta Madrid. Solicita asimismo «un verdadero servicio de las cercanías entre Murcia y Cartagena con paradas en Balsicas y Torre Pacheco que mejore con nuevos trenes este servicio, con más frecuencias y reduciendo los tiempos de viaje». Plantea asimismo otro servicio de cercanías desde Murcia hasta Cieza con paradas intermedia, así como su prolongación a la comarca del Noroeste, la recuperación de Calasparra a la red, y la continuidad hacia Hellín, Tobarra, Chinchilla y Albacete. La propuesta de esta comisión es más amplia, puesto que pide trenes de media distancia entre Albacete y Madrid a través de la línea ferroviaria convencional.
En una segunda fase, estos colectivos exigen la modernización y adaptación de la línea en alta velocidad para que esté operativa antes del año 2030. Esta inversión está incluida en la ampliación de las redes transeuropeas y el Ministerio de Transportes se ha comprometido a llevarla a cabo, aunque sin especificar los plazos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.