La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un servicio Talgo circula por la variante de Camarillas antes del cierre de la línea debido a las obras del soterramiento en Murcia. Nacho García

Crece la presión para reabrir este año la línea Cartagena - Albacete con un óptimo servicio de trenes

Renfe aún no ha dado a conocer sus planes para cuando se rehabilite este corredor, que podría ser a final de 2025 o retrasarse al siguiente ejercicio

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:13

Renfe oferta actualmente ocho trenes diarios por sentido entre Cartagena y Madrid, aunque haciendo transbordos en Murcia, Alicante y Albacete. Todos los servicios adolecen ... de tiempos poco competitivos, y pasan por Murcia debido a que el baipás de Beniel se eterniza. El viaje más rápido dura 4 horas y dos minutos, con madrugón incluido: los usuarios salen de Cartagena a las 5:09 en un tren de proximidad convencional, y se suben al AVE en Murcia tras un intervalo de 22 minutos. A partir de ahí se produce una escalada de la duración del viaje. El récord de 5 horas y 55 minutos lo ostenta el combinado con transbordo en Alicante, donde el usuario tiene que esperar más de una hora para cambiar de tren. No le va a zaga el servicio mixto autobús-tren con transbordo en Albacete: son 5 horas y 48 minutos, de las que casi cuatro horas se emplean en la carretera, y 90 minutos en AVE a Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de Murcia tras caer de una embarcación y ser alcanzada por la hélice en Jávea
  2. 2

    Fuego de una noche de verano en las calles de Murcia
  3. 3 Extranjeros, clientes de otras comunidades e inversores acaparan el mercado de la vivienda en la Región de Murcia
  4. 4

    Robert Pocklington: «No hay discusión, Murcia fue fundada en junio del año 825»
  5. 5 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 23 de agosto de 2025
  6. 6 La empresa encargada de la suelta de vaquillas en las fiestas de Fortuna responsabiliza a un aficionado de las caídas del animal
  7. 7 Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante
  8. 8

    Medio Ambiente detecta cerca de cien canteras sin restaurar y este año solo se intervendrá en once
  9. 9

    Álvaro Vargas: «Sueño con traer a David Guetta a Murcia, pero se tienen que alinear los astros»
  10. 10 Una nueva intrusión de polvo sahariano empeorará la calidad del aire en la Región de Murcia este sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Crece la presión para reabrir este año la línea Cartagena - Albacete con un óptimo servicio de trenes

Crece la presión para reabrir este año la línea Cartagena - Albacete con un óptimo servicio de trenes