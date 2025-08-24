Crece la presión para reabrir este año la línea Cartagena - Albacete con un óptimo servicio de trenes

Renfe oferta actualmente ocho trenes diarios por sentido entre Cartagena y Madrid, aunque haciendo transbordos en Murcia, Alicante y Albacete. Todos los servicios adolecen ... de tiempos poco competitivos, y pasan por Murcia debido a que el baipás de Beniel se eterniza. El viaje más rápido dura 4 horas y dos minutos, con madrugón incluido: los usuarios salen de Cartagena a las 5:09 en un tren de proximidad convencional, y se suben al AVE en Murcia tras un intervalo de 22 minutos. A partir de ahí se produce una escalada de la duración del viaje. El récord de 5 horas y 55 minutos lo ostenta el combinado con transbordo en Alicante, donde el usuario tiene que esperar más de una hora para cambiar de tren. No le va a zaga el servicio mixto autobús-tren con transbordo en Albacete: son 5 horas y 48 minutos, de las que casi cuatro horas se emplean en la carretera, y 90 minutos en AVE a Madrid.

Con este panorama, crecen la presión y las reivindicaciones de ayuntamientos y colectivos sociales para que Renfe habilite un servicio más rápido desde Cartagena ante la próxima reapertura de la línea tradicional con Albacete. Falta conocer la fecha, que podría retrasarse al año que viene. Con esta perspectiva, la operadora estatal no ha dado a conocer sus planes, que al parecer aún no los tiene. Indican en cualquier caso que Adif tiene que mover ficha primero. El presidente López Miras y el ministro Óscar Puente abordaron la apertura de este corredor en la reciente visita del ministro .

Lo cierto es que Cartagena tendrá que esperar unos ocho años más para conectarse a la red de alta velocidad, y mientras tanto precisa de una solución provisional para mejorar las precarias comunicaciones por tren.

Tres años y medio cortada

El administrador de infraestructuras ferroviarias ya hizo un amago al anunciar que la línea estaría reabierta el año pasado, presumiendo que las obras del soterramiento de las vías en Murcia irían más rápido. Habrá que esperar a final de este año o al siguiente para que la nueva estación del Carmen y el tramo hasta Nonduermas estén operativos. Sea como fuere, la fecha estará a expensas de que la Agencia de Seguridad Ferroviaria apruebe la utilización de las nuevas vías.

Debido a las obras, la línea directa con Albacete quedó cortada al tráfico de viajeros hace tres años y medio, más de lo estimado inicialmente, el tiempo que lleva funcionando un servicio alternativo de autobuses. En los primeros planes que barajó Renfe para darle uso a la línea una vez reactivada se propuso un servicio de media distancia Cartagena-Albacete con trenes convencionales que sustituirían a los autobuses y que funcionarían como lanzaderas, para que los viajeros hicieran transbordo en la ciudad manchega con billetes combinados, según reveló CCOO en su día. Este sindicato consideró insuficiente los dos trenes diarios por sentido ofertados entonces para atender también poblaciones intermedias (Torre Pacheco, Balsicas, Murcia, Alcantarilla, Archena, Cieza y Hellín).

No se sabe qué ofrecerá Renfe. Antonio del Campo, miembro del gabinete técnico del sector ferroviario de CC OO, comenta que los servicios de esta línea dependerán de a qué dirección de viajeros se le asigne: Obligación de Servicio Público (regionales) o larga distancia. En abril, el Ministerio de Transportes informó por escrito a los senadores murcianos del PP que todo estaba supeditado al final de las obras de soterramiento, y que será a partir de entonces cuando «la infraestructura estará a disposición de las operadoras, que podrán planificar sus servicios por cualquiera de las rutas disponibles», en referencia a las que van por Cieza y por Alicante.

Desde Nonduermas-Cargas están circulando algunos trenes de mercancías, aunque no así el volumen de tráfico que aportan Cartagena y la refinería del Valle de Escombreras. Este flujo fue desviado por Alicante, razón por la cual se considera apremiante la reapertura de la línea por Cieza para que este tráfico vuelva a su itinerario habitual, Las próximas obras de duplicidad de vías de ancho internacional entre Murcia y Albatera, y la eliminación del viejo trazado entre ambas poblaciones, presiona también en la misma dirección para que se recupere la línea directa con Albacete.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha hecho causa común con el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, con quien se reunió la semana pasada para reclamar la reapertura «inmediata» de la línea. Ambos lamentaron «la pérdida constante de oportunidades». Arroyo informó que promoverá nuevos contactos entre los alcaldes que firmaron el pacto a favor de esta infraestructura, entre ellos el de Murcia, José Ballesta, para aumentar la presión ante el Ministerio. «Queremos que la línea esté reactivada antes de que acabe este año, con un servicio de calidad de viajeros, trenes modernos y frecuencias suficientes», señala.