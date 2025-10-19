La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia

La confirmación de su salto a Croem precipita las posibles candidaturas a las próximas elecciones, que serán en marzo si no hay sorpresas

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:09

Los campus de la Universidad de Murcia emiten desde hace semanas destellos revisionados de la 'Escuela de Mandarines' que Miguel Espinosa caricaturizó hace medio siglo. ... La compleja hibridación de aspiraciones, modos de vivir y entender la institución, visiones de futuro y prioridades que encaja la UMU ha comenzado a agitarse a cinco meses de las elecciones al Rectorado. Un debate entre susurros al que el prematuro anuncio del rector sobre su próximo salto a la Secretaría General de la patronal Croem ha dado impulso, ya superada la sorpresa. Los campus, con un censo de casi 40.000 electores que harían de la UMU el sexto municipio en población de la Región, andan en plena partida de Risk por la conquista del territorio, pero aún en modo latente.

