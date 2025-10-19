El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia

Los campus de la Universidad de Murcia emiten desde hace semanas destellos revisionados de la 'Escuela de Mandarines' que Miguel Espinosa caricaturizó hace medio siglo. ... La compleja hibridación de aspiraciones, modos de vivir y entender la institución, visiones de futuro y prioridades que encaja la UMU ha comenzado a agitarse a cinco meses de las elecciones al Rectorado. Un debate entre susurros al que el prematuro anuncio del rector sobre su próximo salto a la Secretaría General de la patronal Croem ha dado impulso, ya superada la sorpresa. Los campus, con un censo de casi 40.000 electores que harían de la UMU el sexto municipio en población de la Región, andan en plena partida de Risk por la conquista del territorio, pero aún en modo latente.

Podrían ser más, y probablemente serán menos cuando llegue la hora de presentar oficialmente la candidatura, pero a día de hoy, entre siete y nueve aspirantes figuran en las quinielas para las elecciones al Rectorado, aunque no todos ellos lo confirman y ni siquiera han tomado la decisión final a falta de conocer las cartas de los demás. Cuatro mujeres, por primera vez en el más de un siglo de historia de la institución, suenan con fuerza como candidatas al Rectorado de la UMU, que apenas ha contado con catedráticas aspirantes hasta ahora en contadas ocasiones.

Alicia Rubio Bañón Catedrática de Universidad en el Departamento de Organización de Empresas y Finanzas. Es investigadora de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa y subdirectora de la Cátedra Emprendedores. Actualmente es vicerrectora de Estudiantes y Empleo. Alfonsa García Ayala Catedrática de Biología Celular en el Departamento de Biología Celular e Histología. Es investigadora principal de uno de los grupos de excelencia científica de la Región de Murcia. Actualmente es vicerrectora de Coordinación y Calidad. María Senena Corbalán Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular-A. Su campo de investigación abarca las proteínas que interactúan con membrana. Es miembro del Comité Español de Ética de la Investigación y vicerrectora de Investigación.

María Ángeles Esteban Catedrática de Biología Celular y directora del Departamento de Biología Celular e Histología, dirige el grupo de Inmunobiología para la Acuicultura. Figura en el 'top' de los investigadores destacados por el 'ranking' de Stanford. Fue vicerrectora con el equipo de José Antonio Cobacho. Samuel Baixauli Soler Catedrático de Organización de Empresas y Finanzas, ha desempeñado una labor investigadora ininterrumpida como investigador principal en varios proyectos competitivos. Actualmente es decano de la Facultad de Economía y Empresa.

Ismael Crespo Martínez Es Catedrático de Ciencia Política y Administración Pública. Es investigador principal de dos grupos, fue director de Universidades del gobierno español y creó y dirigió la ANECA. Codirige el Grupo de Investigación sobre Opinión Pública Cemop. Francisco Guillermo Díaz Baños Catedrático de Química Física, su grupo de investigación está centrado en la ingeniería química verde y nanotecnología. Fue vicerrector con el equipo de José Antonio Cobacho, y actualmente es el decano de la Facultad de Química.

Las cuatro son, además, referentes en la institución, y tres de ellas, se integran actualmente en el equipo de Gobierno de José Luján. Alicia Rubio, catedrática de Economía, ha ejercido los últimos ocho años como vicerrectora de Estudiantes y Empleo, y es de las pocas que ha ido a las claras desde el primer día sobre sus intenciones de competir por el Rectorado. María Senena Corbalán (vicerrectora de Investigación y miembro del Comité Español de Ética de la Investigación) y Alfonsa García Ayala (actualmente es vicerrectora de Coordinación y Calidad) comparten no solo su condición de vicerrectoras: las dos se integran en la Facultad de Biología, clave en las elecciones por su elevado número de votantes. Alfonsa cuenta además en su futuro equipo (en el caso de que termine por presentarse a las elecciones) con otros dos vicerrectores del actual equipo de Gobierno: Pascual Lucas Saorín, vicerrector de Profesorado y exdecano de la Facultad de Matemáticas; y Pascual Cantos, vicerrector de Internacionalización y exdecano de la Facultad de Letras. Entre los tres -Cantos, Lucas y García Ayala- atesoran presencia y contactos en tres facultades nucleares de la Universidad de Murcia. Ayala y Corbalán valoran aún su candidatura, que no dan por segura.

La de Juan Samuel Baixauli Soler, catedrático de Organización de Empresas y Finanzas, está en cambio muy armada, y se conoce ya en el ámbito universitario como 'la de los decanos', por la presencia de directores de facultad que integrarán su propuesta. El decano de Economía y Empresa podría integrar en su equipo otros nombres que han sonado como candidatos.

La investigadora de excelencia internacional María Ángeles Esteban, quien figura en el 'top' de los investigadores destacados por el 'ranking' de Stanford de forma recurrente año tras año, no suele hacer nada a medias. No ha confirmado la presentación de su candidatura, que aportaría una visión cosmopolita y con altura de miras al debate de una institución en la encrucijada. La experiencia en gestión la atesora de sus años como vicerrectora en el equipo de José Antonio Cobacho. También el decano de Química Francisco Guillermo Díaz Baños, otro candidato casi seguro que cree que hay otras formar de entender la gobernanza de la Universidad del futuro, compartió esos años con Cobacho.

El catedrático de Ciencia Política y codirector del Cemop Ismael Crespo irrumpe dispuesto a plantear su propuesta como la alternativa a todos los proyectos continuistas y oferta de renovación frente al 'establishment'. Con experiencia en la gestión de alto nivel (fue director de Universidades en el Ministerio y creó y dirigió la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), quiere abanderar una línea renovadora que pasa incluso por no presentar un equipo cerrado y seleccionar a vicerrectores como el de Investigación con el consenso de los científicos de excelencia de la UMU.

La lista de candidatos mengüe probablemente con alianzas entre algunos de los posibles, o se enriquezca con la salida a la palestra de otros 'tapados'. Las elecciones al Rectorado están previstas para el mes de marzo, salvo que el rector decida adelantarlas, una opción que ha rechazado hasta la fecha. La elección será por sufragio ponderado, con ligeros cambios en el reparto del peso que se da a cada grupo de personal. El futuro rector, de acuerdo a la nueva legislación y a los futuros estatutos de la UMU, tendrá opción a un único mandato de seis años.