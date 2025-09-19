La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El rector de la UMU, José Luján. Javier Carrión / AGM

La Croem ficha al rector de la UMU, José Luján, como nuevo secretario general

Su nombramiento será aprobado este viernes en la reunión de la Ejecutiva directiva de la patronal

LA VERDAD

Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:03

El rector de la UMU, José Luján, será el nuevo secretario general de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), según pudo saber LA VERDAD de fuentes de la patronal. Luján accederá al cargo para cubrir la vacante de Ramón Avilés, que abandonó su puesto tras acceder a la presidencia López Abad.

El nombramiento de Luján será aprobado este viernes en la reunión de la Ejecutiva directiva. El mismo día en el que está previsto que el rector anuncie, en el acto de apertura del curso académico, que deja el Rectorado.

Luján se encuentra en la recta final de su último mandato como rector y debería convocar elecciones en el primer trimestre de 2026.

