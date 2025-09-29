Luján: «Conviene no abusar de la demagogia ni ser tan sofista» El rector de la UMU se defiende de las críticas de la junta de personal docente, que pide el adelanto de elecciones tras el anuncio de su salto a la Croem

Fuensanta Carreres Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:42 Comenta Compartir

Los seis meses que restan hasta que el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, consume su anunciado salto a la Secretaría General de la patronal Croem, se vivirán con efervescencia en la institución, que tiene que completar en ese período de tiempo la aprobación de los estatutos y la celebración de elecciones. El debate en los campus sobre la oportunidad del anuncio de Luján a seis meses vista sigue activo en la Universidad. Después de que el pasado viernes la Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) de la institución (el equivalente a un comité de empresa), exigiera la convocatoria de elecciones al Rectorado «de manera inmediata» porque, a su juicio, «concurre un conflicto de intereses, o al menos su apariencia, que puede comprometer la integridad institucional y la ética pública inherentes al cargo», el rector ha defendido este lunes su posición. «Determinados sectores confunden la ética con otras cuestiones. Soy vicepresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), en la que está la UCAM. La patronal Croem es miembro también del Consejo Social de la UMU. Conviene no abusar de la demagogia ni ser tan sofista. No hay obstáculo legal y tampoco entiendo incompatibilidades éticas», ha defendido Luján, quien considera que la junta del PDI no representa a los docentes desde el punto de vista académico. «La pasada semana celebramos un Consejo de Gobierno y un Claustro y no se ha planteado esa cuestión», ha defendido.

Luján comunicó el pasado lunes a los miembros del Claustro de la UMU que adelantará su salida todo lo posible, aunque no se irá sin dejar aprobados los nuevos estatutos de la institución. «Convocaré las elecciones al Rectorado en cuanto los estatutos se publiquen en el BORM», aseguró.

Los plazos no son cerrados, pero dejan claro que a final de diciembre, lo más tarde en enero, se habrán convocado los comicios. Los estatutos se encuentran en fase de enmiendas: se han presentado 300 y están ordenándose. El proyecto será analizado por los servicios jurídicos de la Universidad, se realizarán las subsanaciones necesarias y, si se cumplen las previsiones, se votarán en octubre. El texto tendrá después su recorrido en diferentes instituciones de la Comunidad, y será aprobado, calculan en la UMU, en diciembre.

El anuncio de que Luján sustituirá a Ramón Avilés como 'número dos' de la patronal saltó el viernes 19 de septiembre en el acto de apertura de curso de las universidades públicas. Aunque la salida estaba prevista y los plazos marcados, el hecho de que se conozca con seis meses de antelación el próximo destino laboral de José Luján ha desconcertado a algunos sectores de la Universidad.