Ángel Molina: «La causa del apagón puede que fuera un conjunto de factores»

Sin saber aún qué fue lo que pasó a las 12.33 horas del lunes durante cinco segundos, se sigue buscando una explicación al apagón ... que dejó sin suministro eléctrico a toda España y a Portugal. Ángel Molina (Cieza, 1973) pide cautela a la hora de sacar conclusiones precipitadas y cree que el apagón deja una lectura positiva sobre el desempeño técnico para recuperar el funcionamiento desde el 'cero energético' en cuestión de horas.

–¿Tiene ya sus primeras conclusiones sobre el apagón? ¿Cuáles cree que han podido ser las causas del fallo?

–No es tan fácil colapsar una red. Red Eléctrica, como operador del sistema, sí que tenía un protocolo de actuación frente a este tipo de eventos. Normalmente, al menos una vez al año, intenta hacer un estudio de lo que podría ocurrir y cómo actuar en este tipo de situaciones. Puede que no fuera un solo factor el que en ese momento se diera, sino una conjunción de factores que, todos puestos en el tiempo y actuando de manera simultánea, provocaran un caos en la red. O que la red en conjunto se comportara como no esperábamos que hiciera. A veces estamos preparados para que una parte del sistema tenga un protocolo de seguridad y otra parte tenga otro, pero si actúan todos simultáneamente nos pueden llevar a un callejón sin salida.

–¿Y qué factores son los que han podido influir entonces?

–Hay que dejar un poco más de tiempo. Creo que la complejidad de lo ocurrido, la caída de parte de la generación, la desconexión que tuvimos con Francia... ese tipo de factores, todos juntos, pudieron influir. Pero necesitamos más tiempo para analizarlo. Desde mi punto de vista, la premura en tener una conclusión nunca es buena. Así que tenemos que analizar lo que pasó, porque no sabemos por qué pasó. Lo que sí tenemos es un hecho objetivo: hubo una bajada en torno a 15 gigavatios de generación en cinco segundos.

–¿Cómo pueden desaparecer 15 gigavatios?

–No es que desaparezcan, sino que se dejan de generar. Una vez que se dejan de generar, no están en el sistema y, por tanto, no hay posibilidad de almacenamiento. Si dejo de aportar a la red, es como si cerrase un canal de agua. Una vez que lo cierro, deja de haber agua. Eso no quiere decir que no tenga energía acumulada o que no pueda tenerla.

–Hay quien señala ya a un exceso de producción de energías renovables, ¿eso puede ser así?

–Cargar las tintas o culpar a las energías renovables de manera generalista no me parece que sea lo correcto. Es una conclusión demasiado simplista. Hubo una disminución muy importante de generación fotovoltaica, 10 gigavatios, que es como si se hubiera caído diez veces la central nuclear de Cofrentes. Evidentemente, si parte del sistema disminuye su generación y la mayor aportación a esa hora es renovable, parece demasiado sencillo culpar a las renovables. Pero hay que esperar a aclarar por qué pasó. Porque también hubo una caída de la red peninsular, que además está configurada con muy poca conexión tanto con Francia como con Marruecos.

–¿Habría que actualizar esa red para las nuevas formas de producir energía?

–La red hay que prepararla para nuevos retos. Ha sufrido estos últimos veinte años un cambio muy importante en cuanto a generación. La aportación de energías renovables, afortunadamente, en estas últimas dos décadas se ha elevado muchísimo. Lo que sí que se está haciendo es adaptar y amoldar la red eléctrica a ese nuevo 'mix' de generación que existe a nivel peninsular.

–La pregunta que se hacen muchos es si un apagón así puede volver a ocurrir.

–Es un hecho totalmente extraordinario. No había pasado hasta ahora. En ningún momento habíamos tenido un apagón de estas características. Claro que puede volver a pasar, porque ya lo hemos visto. Era improbable, pero no imposible.