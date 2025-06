Las playas de la Región de Murcia elegidas por Netflix para rodar una serie de Elísabet Benavent: «Fue espectacular»

María Ramírez Miércoles, 18 de junio 2025, 19:00 Comenta Compartir

Las playas de la Región de Murcia no solo cautivan a los turistas y las revistas de viajes. En los últimos días, la zona de Mazarrón ha despertado también el interés de la industria audiovisual: Netflix ha elegido esta localidad como uno de los escenarios para el rodaje de la serie 'Toda la verdad de mis mentiras', la adaptación de uno de los libros más populares de Elísabet Benavent. La plataforma de streaming instaló su equipo en varios enclaves para aprovechar los paisajes costeros que atesora el municipio.

Durante las dos semanas que duró la grabación, numerosos bañistas se vieron sorprendidos por el despliegue de cámaras, actores y técnicos en varios rincones del municipio. Aunque la producción ha mantenido cierta discreción sobre los lugares exactos, se sabe que entre los escenarios elegidos se encuentran la playa de Bahía y Percheles.

Una serie con participación murciana

La productora escogió a figurantes de la Región de Murcia para que participaran en las escenas. Una agencia de casting abrió una convocatoria para seleccionar extras, lo que permitió que cientos de vecinos de localidades como Mazarrón, Alhama de Murcia, Cieza, Totana, Murcia y Cartagena pudieran vivier de cerca el ambiente de un rodaje profesional. Los anuncios de la oferta explicaban que buscaban hombres y mujeres, de 20 a 75 años y con todo tipo de rasgos. En la descripción, se pedía disponibilidad para vestir ropa veraniega y bañador, así como vehículo propio para poder desplazarse a las distintas localizaciones.

Uno de los rostros que ha participado es el de Maritere Haro, que ha compartido en Instagram su experiencia: «Fue espectacular el trato que recibimos por parte de todo el equipo, la paciencia con nosotros y pendientes de que no nos faltara de nada. Con toda seguridad, volvería a repetir con los ojos cerrados». Un testimonio que se suma al de otros participantes, que han expresado en redes sociales su gratitud por formar parte de esta grabación. No obstante, todavía tendrán que esperar para verse en pantalla, ya que Netflix no ha desvelado la fecha de su estreno.

'Toda la verdad de mis mentiras' es una serie que combina el humor, drama y romanticismo característico de Elísabet Benavent. Esta serie aterriza tras el éxito de 'Valeria' y 'Un cuento perfecto', las otras dos adaptaciones de los libros de la autora valenciana. Sin duda, este rodaje ha supuesto una oportunidad única para visibilizar los paisajes de Mazarrón y para que numerosos vecinos hayan podido experimentar la sensación de convertirse en actores durante un día.