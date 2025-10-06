La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Primera entrada de agua en 2022 al embalse del Rollo de Aspe (Alicante), tras ponerse en marcha el Trasvase Júcar-Vinalopó. AYTO. ELCHE

El abastecimiento de agua de Jumilla y Yecla se libra del cierre de los acuíferos

El Taibilla descarta asumir el suministro al Altiplano, que dependerá de una gestión compartida de las masas subterráneas entre las confederaciones del Segura y el Júcar

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Lunes, 6 de octubre 2025, 01:25

Comenta

El año 2027 promete ser una línea roja dibujada por la Unión Europea a partir del cual se debía terminar con la sobreexplotación de los ... acuíferos y lograr revertir el mal estado ecológico de muchas masas de agua subterráneas en el continente. En la Región de Murcia, esa meta temporal preocupa por el cierre de pozos para la agricultura, pero también por el posible recorte de las asignaciones que tienen los municipios de Jumilla y Yecla para abastecer a sus poblaciones con agua de los acuíferos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día de la Hispanidad: ¿el festivo se pasa al lunes 13 de octubre en la Región de Murcia?
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3 Un hombre resulta herido en un aparatoso accidente en Molina de Segura
  4. 4 Fermín Aldeguer hace historia en Indonesia: segundo piloto más joven en ganar en MotoGP y primer murciano que lo consigue
  5. 5

    Un safari pleistoceno por la sierra de Quibas
  6. 6

    El Ministerio inicia el traslado a la Región de Murcia de los 11 primeros menores de Canarias y Ceuta
  7. 7

    Del bancal de su abuelo en Murcia a los huertos de la NASA para conquistar Marte
  8. 8 Medio centenar de personas piden «justicia para Margaret» en el camping de El Portús
  9. 9

    El salario mínimo registra en la Región de Murcia la segunda mayor subida del país por el campo
  10. 10

    El hallazgo de un muro augura el afloramiento de gradas en el sector occidental del Anfiteatro de Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El abastecimiento de agua de Jumilla y Yecla se libra del cierre de los acuíferos

El abastecimiento de agua de Jumilla y Yecla se libra del cierre de los acuíferos