Trabajadores agrícolas, en una finca situada en el sur del término municipal de Yecla. LV

El área de regadío intensivo aumenta en Yecla un 220% en 7 años y amenaza los acuíferos

La superficie de cultivos hortícolas supera las 7.800 hectáreas y agrava la sobreexplotación de las aguas subterráneas del Altiplano

Ángel Alonso

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:23

Los datos lo dicen todo. En el año 2017, los cultivos intensivos consumieron unos 12 hectómetros cúbicos de agua. En 2024 fueron 39. El consumo ... humano de las poblaciones de Yecla y Jumilla apenas llegó a los cinco hectómetros cúbicos al año. Toda esta agua se extrae de acuíferos declarados sobreexplotados; es decir, su recarga anual no llega a cubrir la extracción que se hace y que no parece que tenga límites.

