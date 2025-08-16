La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zero Motorcycles XB y XE zero press

Zero Motorcycles entrega las primeras unidades de su gama X

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:00

El fabricante de motos eléctricas norteamericano Zero Motorcycles ha anunciado la entrega de la primera oleada de unidades de la gama X. Clientes de todo el mundo han comenzado a recibir sus motocicletas XE y XB, marcando un hito tanto para los compradores que habían reservado estos modelos como para la propia compañía.

«La entrega de las primeras motos de la gama X supone un hito clave para Zero y para el futuro del rendimiento eléctrico fuera del asfalto», declaró Sam Paschel, CEO de Zero Motorcycles. «Es el inicio de un nuevo capítulo en la forma en que se vive la aventura sobre dos ruedas. Con los modelos XB y XE, estamos haciendo que las motocicletas eléctricas sean más accesibles y atractivas para motoristas de todo el mundo».

La Zero XE se puede conducir con el carnet A1 o el B (con al menos tres años de antigüedad), mientras que la Zero XB está homologada para conductores con licencia de ciclomotor o carnet de coche.

La Zero XE, con un peso de solo 101 kilos, y la Zero XB, con tan solo 63 kilos, ofrecen una agilidad sin comparación en su categoría.

Ambas motos cuentan con baterías extraíbles: 4,3 kWh en la XE y 2,4 kWh en la XB. Esta configuración permite una autonomía de hasta 100 km en la XE y 75 km en la XB en condiciones moderadas de uso. Además, su sistema de carga doméstica ofrece máxima comodidad sin necesidad de infraestructura específica para recargar.

Tanto la XE como la XB incorporan tres modos de conducción (Eco, Standard y Sport), permitiendo adaptar el rendimiento a cada estilo o situación. A esto se suman sistemas como el control de tracción (desconectable), el sistema de asistencia en pendientes y una pantalla TFT de 2,4 pulgadas que proporciona datos en tiempo real de forma clara e intuitiva.

La Zero XB está disponible en España a un precio líder en su categoría de 4.680 euros, mientras que la Zero XE se ofrece a un competitivo precio de 6.715 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 65 años en Murcia tras dispararse accidentalmente con un arma
  2. 2 Un hombre, en la UCI tras atragantarse al comer un bocadillo en San Javier
  3. 3 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 15 de agosto de 2025
  4. 4 Llega lo peor de la ola de calor a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso rojo por temperaturas de hasta 45 grados
  5. 5

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  6. 6 El Murcia rompe el acuerdo de patrocinio con la familia Gálvez
  7. 7 ONCE Cupón Extra de Verano: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 15 de agosto de 2025
  8. 8 Esta es la hora favorita de los ladrones para robar en las casas: no es de madrugada
  9. 9

    Sacan del Mar Menor nueve barcos fondeados ilegalmente
  10. 10

    La UMU retrocede en el ranking de universidades mundiales

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Zero Motorcycles entrega las primeras unidades de su gama X

Zero Motorcycles entrega las primeras unidades de su gama X