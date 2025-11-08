La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El chasis sin bastidor principal utiliza piezas de aluminio fundido huecas y abiertas, maximizando el uso de la batería como elemento estructural. HONDA

Una moto repleta de funciones inteligentes

Actualidad. Honda lanza su primera motocicleta eléctrica de producción: la estilizada WN7 de diseño futurista

EFQ

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:46

Comenta

Honda siempre ha estado impulsada por el firme deseo de su fundador, Soichiro Honda, de fomentar la movilidad a través de la tecnología. The Power of Dreams es el mensaje global de la marca, y lo que hay detrás de él significa mover a las personas, tocar corazones y empoderarlas para alcanzar sus sueños. Honda aspira a ser la fuerza creativa que haga realidad esas ambiciones, un objetivo tan vigente hoy como lo fue en 1949, cuando todo comenzó con el primer modelo de producción de Honda, la Dream D-Type.

Presentada originalmente como el concepto EV FUN, la WN7 está diseñada para ofrecer una experiencia de conducción emocionante que un motor de combustión interna (ICE) no puede proporcionar. Y, aprovechando todo el conocimiento y la experiencia técnica adquiridos con los modelos ICE de Honda, se han perfeccionado los elementos fundamentales de la conducción &mdashaceleración, crucero, frenada y paso por curva&mdash para ofrecer una experiencia única que combina el ADN de Honda con el atractivo distintivo de la electrificación.

Está dirigida especialmente a un público joven que busca la libertad que ofrecen las dos ruedas &mdashespecialmente para desplazamientos urbanos&mdash y que quizá quiera dar el salto desde una moto ICE de pequeña cilindrada convencional a algo con prestaciones reales, pero que también sea diferente, fácil de conducir y novedoso. Por ello, se ofrecerá una versión compatible con el carné A1.

El número 7 en Wind Naked 7 indica su posición en la escala de potencia rotacional de Honda (de 0 a 9), con una potencia de 18 kW (11 kW para la versión A1). Tiene una autonomía potencial de 140 km (153 km para la versión de 11 kW) en modo WMTC, y genera una potencia máxima de 50 kW y un par motor de 100 Nm. Puede cargarse en casa o mediante la red de carga para automóviles, alcanzando el 80% en solo 30 minutos. La batería de 9,3 kWh alimenta un motor refrigerado por líquido con unidad de potencia integrada (PDU). La transmisión final es por correa.

El chasis de aluminio sin bastidor principal utiliza la batería como elemento estructural, sin tubo principal que conecte la parte delantera y trasera, y monta una horquilla invertida Showa de 43 mm junto con un basculante Pro-Arm de aluminio tipo cantilever. El sistema de frenos Nissin incluye pinzas de doble pistón delante con discos dobles de 296 mm, y una pinza de un solo pistón detrás con disco de 256 mm. La gestión de frenada se realiza mediante un sistema ABS de doble canal vinculado a una IMU, que permite ABS en curva. Los neumáticos son 120/70-17 delante y 150/60-17 detrás.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario»
  2. 2 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Librilla: «Se me ha nublado la cabeza; la he cogido del cuello y he apretado»
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4 Cazado en una pedanía de Murcia por circular en un patinete a 99 km/h
  5. 5 Prisión provisional para el nuevo detenido por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  6. 6

    Más autoridad para el profesor y mano dura contra los acosadores en la Región de Murcia
  7. 7 Un trabajador herido con quemaduras en las instalaciones de ElPozo en Alhama
  8. 8

    La gripe aviar obliga a extremar la vigilancia en diez municipios de la Región de Murcia
  9. 9

    Nuevos autobuses eléctricos comenzarán a prestar servicio a partir de la próxima semana en las líneas autonómicas que gestiona Murcia
  10. 10 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Badajoz antes de una cita

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una moto repleta de funciones inteligentes

Una moto repleta de funciones inteligentes