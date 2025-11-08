Una moto repleta de funciones inteligentes

EFQ Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:46 Comenta Compartir

Honda siempre ha estado impulsada por el firme deseo de su fundador, Soichiro Honda, de fomentar la movilidad a través de la tecnología. The Power of Dreams es el mensaje global de la marca, y lo que hay detrás de él significa mover a las personas, tocar corazones y empoderarlas para alcanzar sus sueños. Honda aspira a ser la fuerza creativa que haga realidad esas ambiciones, un objetivo tan vigente hoy como lo fue en 1949, cuando todo comenzó con el primer modelo de producción de Honda, la Dream D-Type.

Presentada originalmente como el concepto EV FUN, la WN7 está diseñada para ofrecer una experiencia de conducción emocionante que un motor de combustión interna (ICE) no puede proporcionar. Y, aprovechando todo el conocimiento y la experiencia técnica adquiridos con los modelos ICE de Honda, se han perfeccionado los elementos fundamentales de la conducción &mdashaceleración, crucero, frenada y paso por curva&mdash para ofrecer una experiencia única que combina el ADN de Honda con el atractivo distintivo de la electrificación.

Está dirigida especialmente a un público joven que busca la libertad que ofrecen las dos ruedas &mdashespecialmente para desplazamientos urbanos&mdash y que quizá quiera dar el salto desde una moto ICE de pequeña cilindrada convencional a algo con prestaciones reales, pero que también sea diferente, fácil de conducir y novedoso. Por ello, se ofrecerá una versión compatible con el carné A1.

El número 7 en Wind Naked 7 indica su posición en la escala de potencia rotacional de Honda (de 0 a 9), con una potencia de 18 kW (11 kW para la versión A1). Tiene una autonomía potencial de 140 km (153 km para la versión de 11 kW) en modo WMTC, y genera una potencia máxima de 50 kW y un par motor de 100 Nm. Puede cargarse en casa o mediante la red de carga para automóviles, alcanzando el 80% en solo 30 minutos. La batería de 9,3 kWh alimenta un motor refrigerado por líquido con unidad de potencia integrada (PDU). La transmisión final es por correa.

El chasis de aluminio sin bastidor principal utiliza la batería como elemento estructural, sin tubo principal que conecte la parte delantera y trasera, y monta una horquilla invertida Showa de 43 mm junto con un basculante Pro-Arm de aluminio tipo cantilever. El sistema de frenos Nissin incluye pinzas de doble pistón delante con discos dobles de 296 mm, y una pinza de un solo pistón detrás con disco de 256 mm. La gestión de frenada se realiza mediante un sistema ABS de doble canal vinculado a una IMU, que permite ABS en curva. Los neumáticos son 120/70-17 delante y 150/60-17 detrás.