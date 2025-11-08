Más digital, eficiente y emocional Vanguardia y técnica . Audi lanza la tercera generación del Q3, un modelo que consolida más de una década de éxito en el segmento compacto premium

El nuevo Q3 reafirma su posición como uno de los referentes del mercado en el equilibrio entre deportividad, confort y digitalización.

Carmen Saura Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:46 Comenta Compartir

Un modelo completamente renovado que eleva los estándares en diseño, digitalización y sostenibilidad. Disponible en versiones SUV y Sportback, el nuevo Q3 combina una imagen más emocional con un importante salto tecnológico que lo posiciona como una referencia dentro de su categoría.

El diseño exterior se inspira en la evolución del lenguaje estético de la marca de los cuatro aros. La amplia parrilla Singleframe, los faros estilizados y los marcados hombros aportan una presencia poderosa y equilibrada. En el caso del Q3 Sportback, su línea de techo 29 mm más baja refuerza el carácter dinámico y deportivo, ofreciendo una silueta más ágil con reminiscencias de un coupé. Por primera vez, el modelo puede equiparse con luces traseras OLED digitales y aros Audi iluminados, subrayando el alto nivel de personalización.

Innovación

En el interior, el salto cualitativo es evidente. El nuevo Digital Stage combina una instrumentación digital de 11,9 pulgadas con una pantalla táctil central MMI de 12,8 pulgadas, creando un entorno completamente digital orientado al conductor. La calidad percibida aumenta gracias al nuevo diseño de puertas, los materiales de alto nivel y una iluminación ambiental configurable en 30 colores. El sistema de sonido SONOS premium, con 12 altavoces y una potencia de 420 vatios, completa una experiencia sensorial de primer nivel.

Precios desde 46.620 € Audi Q3 SUV TDI 110 kW.

48.520 € Audi Q3 Sportback TFSI 110 kW.

El habitáculo, además de tecnológico, gana en funcionalidad. La nueva unidad de control del volante libera espacio en la consola central, incorporando dos palancas multifunción: una para el cambio y otra para las luces y limpiaparabrisas. El maletero ofrece una capacidad de hasta 1.386 litros con los asientos traseros abatidos, mientras que la capacidad de remolque alcanza los 2.100 kg, reafirmando su carácter práctico y familiar.

Motores

En materia de seguridad y asistencia a la conducción, el nuevo Q3 integra lo último de la marca: el asistente de conducción adaptativo plus, un sistema de vigilancia del conductor mediante cámara interior que detecta signos de fatiga, y un avanzado asistente de aparcamiento automatizado capaz de memorizar maniobras.

En España, la gama parte desde 46.620 euros para las versiones de acceso del Q3 SUV (TFSI y TDI de 150 CV), y desde 56.120 euros para el Q3 e-hybrid. La carrocería Sportback supone un incremento de 1.900 euros sobre las versiones SUV equivalentes.

Con un diseño más emocional, una tecnología interior inédita en su segmento y una gama de motorizaciones más eficiente y sostenible, el nuevo Q3 reafirma su posición como uno de los referentes del mercado en el equilibrio entre deportividad, confort y digitalización.