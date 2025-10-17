Cuánto dinero reparte la administración en Lotería de Navidad en 2025 Loterías y Apuestas del Estado vuelve a organizar el sorteo más famoso

La Lotería de Navidad ha sufrido muchos cambios a lo largo de su historia. Ya son más de 200 años de vida, en los que ha ido repartiendo dinero e ilusión entre los ciudadanos españoles. Este 2025 no será distinto en este aspecto y el próximo 22 de diciembre los Niños de San Ildefonso volverán a cantar los premios con los que darán comienzo al periodo navideño. Desde el buscador de LA VERDAD puedes localizar si alguno de tus décimos tiene premio.

En su origen, allá por 1812, este particular evento echaba a andar y no se le conocía como sorteo de Navidad. Ese apelativo se le acuñó casi a finales del siglo XIX. Nació en un periodo en el que España estaba inmersa en pleno conflicto bélico, como fue la Guerra de la Independencia, que se extendió entre 1808 y 1814. Fruto de la necesidad de financiación, se originó este sorteo para poder sacar dinero y emplearlo en la disputa que se mantenía con los franceses.

El coste del primer boleto fue de 40 reales, es decir, 10 pesetas. Y el premio de El Gordo fue de 4.000 pesetas. Después de 212 ediciones, el importe del décimo ha alcanzado los 20 euros y el primer premio deja por unidad 400.000 euros.

Otro cambio importante de este sorteo ocurrió en 1984. El colegio de San Ildefonso pasaba a la modalidad mixta y, por primera vez, las chicas pudieron cantar los premios de la Lotería de Navidad. Adelaida, Carolina, Penélope, Esther y Mónica han pasado a la historia como las primeras en hacerlo.

Una modificación recurrente año tras año es la imagen que adorna el décimo. Loterías y Apuestas del Estado siempre sigue la misma línea y busca una pintura que muestre una escena típica de la festividad navideña. Para los boletos de esta edición decidieron elegir la obra de Juan García de Miranda titulada La Natividad de la Virgen, una obra que se encuentra expuesta en el Museo del Prado. Un óleo sobre lienzo datado entre finales del siglo XVII y principios del XVIII con unas dimensiones de 118cm x 166cm.

¿Cuánto reparte la administración?

Los tiempos cambian. Y con ellos va variando el poder adquisitivo de las personas. Lo que nació por necesidad ha perdurado en el tiempo como un acontecimiento de ocio, donde la gente se apuesta su dinero por la ilusión de conseguir El Gordo y cumplir ese sueño que tienen entre ceja y ceja.

Para este año se ha puesto en juego la friolera de 2.772 millones de euros, que se repartirá entre los más de 15.000 premios que hay en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025.