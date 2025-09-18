¿Cuándo fue la primera vez que cantó una niña de San Ildefonso un premio de la Lotería de Navidad? Esta institución lleva ligada al emblemático sorteo muchos años

La Lotería de Navidad tiene mucha historia. Este sorteo que este año cumplirá su 213 edición y lo hará como siempre: repartiendo ilusión allá donde toca. Desde LA VERDAD puedes comprobar si te ha tocado algún premio a través de su buscador.

Hay que remontarse a 1812 para fijar la fecha de fundación del sorteo de la Lotería de Navidad. Muchos años y anécdotas han pasado desde aquel año. La más reciente la que ocurrió en 2024 cuando una joven de San Ildefonso cantó un segundo Gordo, para la incredulidad de los allí presente y de los que seguían el sorteo a distancia a través de los medios de comunicación. Un año antes, también se rompió el récord del primer premio más tardío. A las 13.17 horas hizo acto de presencia el 88.008 acompañado de un atronador cuatro millones de euros. Ya quedaban muy pocas bolas en el bombo de los premios.

Una situación que es imposible, ya que en riguroso directo meten todas las bolas para que todo el mundo pueda ver que no hay trampa ni cartón. La esfera del Gordo es la última que echan al bombo de premios antes de que de vuelta para que se mezclen y pueda comenzar el evento.

Cuándo empezaron a cantar niñas en el sorteo de Navidad

Lo que parece que nunca va a cambiar son los encargados de repartir esa suerte. Los niños de San Ildefonso llevan desde 1771 ligados a Loterías y Apuestas del Estado siendo sus manos inocentes. Cada tabla, dos niños salen al escenario para que uno recoja las bolas de los números que van cayendo y el otro cante seguidamente el importe que le corresponde. Además, otros dos jóvenes están dándole a la manivela para que vayan extrayéndose.

Pese a los más de 250 años que la institución madrileña de San Ildefonso lleva haciendo este tipo de labores. Las primeras niñas que cantaron en el sorteo de la Lotería de Navidad lo hicieron en 1984, debido a que tres cursos antes el colegio abrió su horquilla de admisión, dejó de ser un colegio masculino para pasarse a la modalidad mixta. Adelaida, Carolina, Penélope, Esther y Mónica han pasado como las cinco primeras mujeres que participaron en el sorteo.

Una de ellas, ya en 1986, Carolina Pellico fue la primera chica en dar el premio Gordo, no sin incertidumbre. En aquel entonces, el premio mayor de la lotería navideña era de 250 millones de pesetas. Ella, de los nervios, cantó 25. Una situación que provocó algo de caos en la sala, obligando a suspender el sorteo durante unos minutos hasta que se esclarecieron los hechos.

Edición tras edición, los niños y niñas de San Ildefonso seguirán allí presentes para seguir repartiendo ilusión a través de sus angelicales voces recordando que una pedrea son 'miiiiiiil euros'.