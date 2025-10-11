Este es el origen de la Lotería de Navidad hace más de 200 años

C. M. Sábado, 11 de octubre 2025, 11:31 Comenta Compartir

La Lotería de Navidad cada vez está más cerca. Todavía quedan algo más de dos meses para que un día tan señalado para todos los españoles como el 22 de diciembre llegue y, con él, el tradicional canto de los niños de San Ildefonso de los mil euros. La Navidad, que oficialmente empieza el día 25, se adelanta unos días gracias a este sorteo en el que todos los españoles están pendientes de la televisión, la radio y los periódicos para conocer los resultados. El que más y el que menos tiene su esperanza e ilusión depositada en que sus números sean los agraciados y conseguir un premio económico que te puede cambiar la vida. Para conocer todo lo que ocurra en el sorteo de la Lotería de Navidad, LA VERDAD hará un directo en el que contará todo lo que suceda.

Para poder tener la oportunidad de llevarse uno de los principales premios es necesario comprar décimos. Siempre hay gente que antes del sorteo tiene pálpitos o la intuición de que puede tocar algún número concreto. O que les gusta alguna terminación, una combinación de números o una fecha que quieren adquirir para tener suerte en el sorteo. Para facilitar esa labor, LA VERDAD cuenta con buscador que te ayuda a localizar los números que quieres y los puntos de venta en los que puedes comprar esos décimos. También podrás comprobar fácilmente si has conseguido algún premio o no. Y, en caso de que la Lotería de Navidad no te traiga la fortuna, siempre queda unas semanas después el sorteo de la Lotería del Niño el 6 de enero.

El origen, en 1812

El sorteo de la Lotería de Navidad es parte de la sociedad española y está muy presente en la cabeza de los españoles cuando se acerca el fin de año. Igual que la Nochebuena, la Nochevieja, los regalos o las grandes comilonas con familiares y amigos. Todo ello forma parte de esas semanas, las más mágicas del año, y entre todas esas tradiciones está presente el comprar los boletos cada año. Y, aunque con los cambios propios de cada época y sociedad de cada momento, esa tradición se remonta muy atrás. En concreto, más de 200 años que lleva celebrándose este sorteo. Su origensurge en 1812, una fecha importante en la historia de España porque se aprobó la primera Constitución, y en el que tuvo la denominación de Lotería Nacional. Su nombre como Sorteo de Navidad tuvo que esperar hasta finales del siglo prácticamente y fue en 1892 cuando empezó a ser conocido de esa forma. En ese momento se pensó que, ya que coincidía con la época navideña, tenía más sentido ligarlo a la Navidad para intentar aumentar las ventas en un momento en el que parece que se gasta con más facilidad.

Cabe también recordar que, además de la primera Constitución española, en 1812 también estaba teniendo lugar en España la Guerra de la Independencia debido a la invasión francesa. Y en medio de esa situación tan complicada, un 18 de diciembre de 1812, se realizó el primer sorteo en Cádiz. De hecho, este conflicto bélico y la enorme necesidad de financiación y gastos que supuso fue uno de los motivos para impulsar el sorteo. El conflicto, que finalmente tuvo lugar entre los años 1808 y 1814, ayudó a que la Lotería de Navidad sea tan popular y se convirtiera en una tradición.

El cambio en la sociedad y en la economía de cada momento también se hace muy visible en este sorteo. De hecho, en esa primera Lotería de Navidad el precio del décimo era de 40 reales y el Gordo repartió 8.000. El número agraciado con ese primer premio fue el 03604. La cantidad económica era muy importante para la época, tanto o más como son los 400.000 euros que ahora en 2025 se va a llevar el décimo que salga premiado con el Gordo el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid.