Esto es lo que te costará comprar un décimo de la Lotería de Navidad en 2025 Los boletos llevan a la venta desde el viernes 4 de julio

Cola para comprar décimos de Lotería de Navidad en Murcia, en una imagen de archivo.

Quedan aún cinco meses para la llegada de la Navidad, y aunque los turrones, los jerséis de lana y los belenes aún parecen estar muy lejos, lo cierto es que ya comienzan los preparativos para uno de los días más destacados de las fiestas: el sorteo de la Lotería de Navidad.

Este año, el sorteo extraordinario cae en lunes y es, sin duda, una fecha que muchos tienen marcada en el calendario. Ya es tradición para los hogares españoles comprar al menos un décimo y pasar el día 22 pegados al móvil o la televisión, esperando que alguno de los niños de San Ildefonso canten ese número que puede cambiar tu vida.

Y es que los premios que otorga este sorteo no son precisamente pequeños. Hablamos de un segundo premio de 1.250.000 euros por serie (125.000 por décimo); un tercero de 500.000 euros por serie (50.000 por décimo); un cuarto premio de 200.000 euros por serie (20.000 por décimo), y un quinto y último premio de 60.000 euros por serie (6.000 por décimo). Y, por supuesto, el Gordo: 4.000.000 euros por serie y 400.000 por décimo, una suma más que jugosa para los afortunados que tengan el ansiado número ganador.

Es por ello que, a pesar de que aún queda casi medio año para que se lleve a cabo el sorteo, muchos no pueden esperar a hacerse con sus décimos. Además, al comenzar la venta en el periodo estival, la Sociedad Española de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) se asegura de poder distribuir los 195 millones de cupones que componen cada emisión, que pueden adquirirse hasta el domingo 21 de diciembre. Los boletos se pusieron a la venta el pasado viernes 4 de julio y pueden comprarse en las administraciones oficiales, tanto de forma presencial como a través de internet.

Evolución del precio de la Lotería de Navidad De 1957 a 1962 : 200 pesetas (1,20 euros)

De 1963 a 1966 : 500 pesetas (3 euros)

De 1967 a 1976 : 1.000 pesetas (6 euros)

De 1977 a 1988 : 2.000 pesetas (12 euros)

De 1989 a 1990 : 2.500 pesetas (15 euros)

De 1991 a 2001 : 3.000 pesetas (18 euros)

De 2002 hasta ahora: 20 euros

Respecto al precio de los décimos de la Lotería de Navidad, continúa siendo de 20 euros, aunque puede llegar hasta los 30 en algunas administraciones en caso de adquirirlos por internet, debido a los gastos de envío. Los boletos de la Lotería de Navidad parecen ser una de las pocas cosas que no se encarecen con el paso de los años; llevan valiendo 20 euros desde 2002.