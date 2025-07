Esta es la fecha desde la que puedes comprar tus décimos de la Lotería de Navidad 2025

M.I. Domingo, 6 de julio 2025, 11:52 Comenta Compartir

No hay viaje de vacaciones sin décimo de Lotería de Navidad. O al menos así piensan muchos de los veraneantes que en las próximas semanas adquirirán un boleto en alguna de las administraciones de los lugares que visiten durante la época estival. Para muchos forma parte de la tradición y el misticismo que rodea al sorteo más esperado del año.

Por eso no es de extrañar que quienes viajen por España en las próximas semanas se hagan la pregunta: ¿Están ya a la venta los décimos de la Lotería de Navidad?

¿Quién no ha recibido el encargo alguna vez de amigos o familiares para comprarles un décimo de la Lotería de Navidad en el pueblo o ciudad en el que disfrutará de las vacaciones? Hay quienes creen que esta práctica atraerá la suerte y otros que, por si acaso, no quieren dejar escapar la oportunidad de tener un número comprado en algún lugar alejado de casa. Para los más supersticiosos existe una norma no escrita sobre los décimos encargados a seres queridos cuando viajan que establece que estos no son un souvenir, sino que hay que pagarlos tan pronto como se entregen para no gafar el número.

Pese a que el sorteo se celebrará el próximo 22 de diciembre, los décimos de la Lotería de Navidad ya están a la venta. En concreto, desde el pasado viernes 4 de julio, las administraciones de lotería cuentan con los boletos que han solicitado a Loterías y Apuestas del Estado. También se pueden adquirir de manera telemática a través de la web del organismo.

Aún quedan más de cinco meses por delante para que tenga lugar uno de los sorteos más queridos por los españoles y el encargado de dar el pistoletazo de salida a la época navideña. Habrá quienes, recién comenzado el verano, no quieran ni escuchar hablar de la Navidad, pero hay otros que no fallan a su cita con este sorteo y tienen en mente un número concreto que no quieren dejar escapar: su cumpleaños, la fecha de nacimiento de algún ser querido o el día de algún acontecimiento especial. Para estos últimos, que tienen las cosas muy claras, siempre existe la posibilidad de buscar a través de internet la administración o administraciones en las que está a la venta su número de la suerte y o bien encargarlo o bien, por qué no, aprovechar las vacaciones si el décimo está cerca de tu destino para conocer un lugar nuevo y adquirirlo.

